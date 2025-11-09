ONU asume la respuesta humanitaria en Granma ante la inacción del régimen

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asumió la distribución de alimentos y equipos logísticos en la provincia de Granma, una de las zonas más afectadas por el huracán Melissa, ante la evidente incapacidad del Gobierno cubano para garantizar ayuda básica a las familias damnificadas.

En sus redes sociales, el organismo informó que el almacén 660 de Bayamo está sirviendo de centro de operaciones para el Programa Mundial de Alimentos (WFP), desde donde se distribuyen productos esenciales como arroz, chícharo y aceite a los centros de protección que acogen a cientos de personas desplazadas por las inundaciones.

“Estos alimentos contienen productos secos muy relevantes en contextos inciertos, cuando las familias están expuestas y vulnerables ante la posibilidad de perderlo todo”, explicó Meylin Pacheco, Oficial de Políticas y Programas WFP Cuba.

Agregó que muchas familias aún no pueden regresar a sus hogares debido al impacto de las lluvias y la pérdida total de viviendas o medios de vida.

Gracias a estos recursos, los damnificados reciben raciones elaboradas en centros de protección comunitarios para cubrir su necesidad básica de alimentación.

El organismo también destacó que el apoyo incluye torres de iluminación, palets, almacenes móviles y artículos logísticos que permiten mantener la operatividad en condiciones difíciles.

El reporte de la ONU subraya que el trabajo se extiende hasta la noche, con la ayuda de equipos de iluminación entregados por el WFP, en una labor coordinada directamente por agencias internacionales y sin mención a estructuras gubernamentales cubanas.

La intervención de la ONU evidencia que la ayuda humanitaria internacional ha sido determinante para cubrir necesidades urgentes, en un contexto donde el régimen sigue recurriendo a organismos externos para suplir carencias básicas y evitar el colapso total de la asistencia social.

En otra publicación, la ONU informó que su equipo sobrevoló en helicóptero Santiago de Cuba junto a representantes de la Defensa Civil y autoridades nacionales, para evaluar los impactos del huracán.

“Puentes quebrados, carreteras destruidas, casas sin cubiertas. Uno tiene que ponerse fuerte para no llorar”, relató un residente de El Cobre, citado por la organización.

Asimismo, el organismo anunció el inicio de la instalación de almacenes móviles en Santiago de Cuba, en colaboración con la Cruz Roja Cubana, para apoyar la respuesta ante los daños provocados por el ciclón.

Estas estructuras proporcionarán espacios seguros para almacenar alimentos y suministros en zonas donde las capacidades del Gobierno fueron afectadas.

Ante la falta de una respuesta gubernamental eficaz tras el paso del huracán Melissa, organismos internacionales han asumido la atención directa a los damnificados.

El PNUD ha desplegado generadores eléctricos y sistemas solares en comunidades rurales de Granma que permanecen sin conexión al sistema eléctrico nacional, como parte de un esfuerzo por restablecer servicios básicos en zonas críticas.

Paralelamente, la ONU ha desplegado misiones de evaluación de daños en el oriente cubano, donde recorrió por aire zonas devastadas junto a la Defensa Civil.

La organización activó además el envío de medicamentos, mosquiteros y otros suministros de emergencia para apoyar a las poblaciones más vulnerables, en especial en municipios aislados y centros de protección comunitarios.

Estas acciones están respaldadas por un fondo de 74 millones de dólares que la ONU destinará a restaurar viviendas, garantizar acceso al agua potable y reforzar la seguridad alimentaria en las regiones más afectadas.

El plan humanitario también incluye la recuperación de servicios esenciales y el refuerzo de las capacidades logísticas locales mediante el uso de almacenes móviles y recursos de emergencia.