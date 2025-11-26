Cuba finaliza en el puesto 30 de los Juegos Sordolímpicos de Tokio

Vídeos relacionados:

La delegación cubana concluyó su participación en los XXV Juegos Sordolímpicos de Tokio en el lugar 30 entre 81 países, según confirmó JIT, sitio oficial del Instituto de Deportes de la isla.

La comitiva, que la víspera rindió tributo al fallecido dictador Fidel Castro, obtuvo tres medallas —una de oro, una de plata y una de bronce— en un evento marcado por un nivel competitivo superior al de ediciones anteriores.

Entre los países latinoamericanos, solo México superó a Cuba en el medallero general, mientras que Venezuela quedó rezagada al no conquistar títulos en Japón.

Una delegación más numerosa y presencia en ocho finales

Cuba asistió a la cita con 21 deportistas en cinco disciplinas, superando el número de participantes respecto a la edición anterior, destacó el citado medio.

Los atletas alcanzaron además cuatro quintos lugares, un séptimo y un octavo puesto, además de clasificar a ocho finales: cinco en atletismo, dos en lucha y una en judo.

Suslaidy Girat, la gran figura cubana

La estrella indiscutible fue la velocista y saltadora Suslaidy Girat, quien brilló con: oro en salto de longitud, plata en triple salto y participación histórica en el relevo 4x100, que por primera vez alcanzó una final Sordolímpica

Con estos resultados, Girat se consolidó como la atleta cubana más laureada en citas olímpicas del deporte no convencional, acumulando 13 medallas a lo largo de su trayectoria.

Otros resultados destacados del atletismo incluyeron a: Héctor Daniel Pérez, quinto en lanzamiento del disco; Angélica Montoya, quinta en heptatlón, y participación amplia: judo, lucha, tenis de mesa, ciclismo

En judo, la medalla de bronce llegó gracias a Yadira Ramos desde la Arena Budokan de Tokio. La lucha regresó al escenario internacional, aunque sin premios, mientras que tenis de mesa, ciclismo y judo repitieron presencia tras su debut en Caxias do Sul 2022.

Ucrania, Estados Unidos y Japón dominan el medallero

El medallero general cerró con Ucrania (32 oros, 39 platas, 29 bronces) en la cima, por delante de Estados Unidos (17-7-12) y Japón (16-12-2), en ese orden.

Cuba, con tres preseas, mantuvo presencia y protagonismo en varios escenarios deportivos, destacándose por la disciplina y el compañerismo de sus atletas.