Las duplas cubanas de voleibol de playa, integradas por Noslen Díaz–Jorge Luis Alayo y Damián Gómez–Eblis Veranes, ya se encuentran en Australia, donde disputarán el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, previsto del 14 al 23 de noviembre en Adelaida.

Sin embargo, su viaje comenzó de la peor manera: los atletas pasaron la noche durmiendo en el suelo de un aeropuerto, según reveló la página especializada CubanSp1ke en Facebook.

“Hoy es que llegan los muchachos a la sede del mundial. Ayer se durmió en la comodidad del piso del aeropuerto. Ya tú sabes, a buscar ‘grandes resultados’”, ironizó la publicación, en referencia a las carencias y la falta de apoyo institucional que suelen acompañar a los deportistas cubanos.

Las dos parejas volaron el 9 de noviembre desde La Habana hacia Australia, con escala en Madrid, y podrían haber tenido más de una conexión antes de llegar finalmente a Adelaida, un dato que se desconoce.

Los olímpicos Díaz y Alayo, carta fuerte de Cuba

La principal dupla, Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz, llega al Mundial como la mejor pareja de Cuba y una de las más consistentes del circuito internacional. Durante la temporada 2025 lograron oro en el Elite 16 de Playa del Carmen y plata en Río de Janeiro, resultados que los consolidan como contendientes serios, aunque no entre los favoritos al podio, según el análisis de CubanSp1ke.

En la fase de grupos, los cubanos competirán en el grupo F, donde debutarán este viernes ante Benín (Yacoubou–Tohouegnon). Luego enfrentarán a Nueva Zelanda (Fuller–O’Dea) y cerrarán la etapa regular contra Portugal (Pedrosa–Campos) el 17 de noviembre.

Un reto ante las potencias mundiales

Aunque Díaz y Alayo poseen experiencia olímpica y gran nivel competitivo, el reto será mayúsculo, ya que las llaves del Mundial incluyen a equipos de Noruega, Suecia, Estados Unidos, Brasil y Alemania, países que han monopolizado los podios internacionales durante los últimos cinco años.

La segunda pareja cubana, Gómez–Veranes, también buscará avanzar en el torneo pese a su menor experiencia en citas de primer nivel.

La otra cara del deporte cubano

El episodio de los voleibolistas durmiendo en el suelo resume el deterioro estructural del deporte en Cuba, donde falta de recursos, apoyo logístico y planificación afectan incluso a los atletas de alto rendimiento que compiten en escenarios mundiales.

Mientras el régimen intenta presentar estas participaciones como logros de la “revolución deportiva”, la realidad muestra a deportistas viajando en condiciones indignas, sin respaldo ni la logística mínima que exige la competencia internacional.

El Mundial de Adelaida será, para los cubanos, una batalla deportiva, pero también una prueba de resistencia personal, símbolo de lo que viven muchos atletas que aún representan a un país en ruinas.