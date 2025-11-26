¿A quién perteneció la mansión que es hoy el Palacio de los Matrimonios en El Vedado?

La imponente mansión ubicada en la esquina de 25 y N, en pleno corazón de El Vedado habanero, es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura ecléctica de principios del siglo XX en Cuba.

Fue diseñada en 1921 por el arquitecto Emilio de Soto, pionero del racionalismo en el país. Esta joya arquitectónica fue originalmente la residencia de Fausto García Menocal, hermano del expresidente Mario García Menocal (1913-1921).

El creador de contenido cubano Abelito Nemo, @abelitonemo enTikTok, recuerda que durante el mandato de Menocal se firmó la primera ley de divorcio en Cuba. Según cuenta, eso le permitió al hermano del presidente volver a casarse y establecerse en la mansión. Esa ley, promulgada el 29 de julio de 1918, fue una de las primeras en su tipo en América.

La ironía del destino hizo que décadas después, la misma residencia se convirtiera en el Palacio de los Matrimonios de El Vedado, donde hoy se celebran enlaces civiles.

Tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, la mansión fue expropiada por el régimen comunista y pasó a ser administrada por el Estado. Sin embargo, los años de abandono deterioraron gravemente la edificación, que llegó a estar en ruinas.

Actualmente, un empresario italiano tiene la mansión arrendada y, con fondos propios, ha impulsado su restauración. Allí se organizan bodas y celebraciones privadas, lo que permite mantener parte de las instalaciones en funcionamiento, mientras otra sección continúa sirviendo al servicio público de casamientos.

Su ubicación estratégica en una de las zonas más exclusivas de El Vedado la salvó del colapso que sufrieron otras mansiones habaneras. El edificio está considerado un inmueble patrimonial y es parte esencial del Movimiento Moderno en Cuba.

A pesar de su deterioro físico, el antiguo palacete Menocal sigue siendo un símbolo de elegancia e historia. Tuvo la suerte de ser una casa construida por amor, y convertida en templo del matrimonio en el barrio más moderno de La Habana.