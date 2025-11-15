Un cubano identificado como Flaco Camagüey (@angelflacocmg) se hizo viral en TikTok tras mostrar cómo está quedando su casa en la ciudad de Camagüey. En los videos enseña una vivienda moderna, con techos decorativos, lámparas de diseño y muebles poco comunes en el país. “Falta, pero va quedando mi casita en Cuba”, escribió, y de inmediato miles de usuarios reaccionaron.

El contenido provocó admiración y debate entre cubanos dentro y fuera de la isla. “Este sí está coronado, haces bien, en Estados Unidos no hay vida, solo trabajo”, comentó un usuario. Flaco respondió: “El futuro en Estados Unidos es incierto para cualquier latino, por desgracia más los I-220A”, en alusión a los migrantes cubanos con procesos abiertos en ese país.

Muchos celebraron su ejemplo y coincidieron en que demuestra que es posible avanzar dentro de Cuba pese a la crisis. “Sea de donde sea el dinero, pero tuviste que lucharlo”, opinó un seguidor. El propio creador aseguró que ha trabajado por etapas y con esfuerzo propio.

Flaco también compartió detalles del proyecto. Dijo que cada ventana le costó unos 130 mil pesos y que él mismo diseñó la casa. “Increíblemente yo hice todo y no sé nada de eso”, reconoció.

Las felicitaciones se multiplicaron. “Qué bonito te está quedando todo”, le escribió una seguidora, mientras otros afirmaron sentirse motivados. “Seguiré tus pasos, quiero mi casita así”, comentó otro usuario. El creador los animó: “Para luego es tarde, hay que darle duro”.

No faltaron las críticas. Un internauta lo acusó de presumir “entre tanta miseria”, y Flaco respondió: “Se te sale la envidia por los poros, pero normal, el que no puede critica ni en los Cayos ni en Cuba”.

Más allá de la polémica, sus videos muestran la realidad de muchos cubanos que deciden invertir en su país y construir su propio hogar, aun con las limitaciones materiales y económicas que impone la vida en la isla.