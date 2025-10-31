"Todo se fue abajo": Cubano muestra su casa destruida tras el paso de Melissa en Santiago de Cuba

Un residente del reparto Chicharrones, en Veguita de Galo, Santiago de Cuba, mostró en un video enviado a CiberCuba cómo quedó su vivienda tras el paso del huracán Melissa, que azotó con fuerza el oriente de la isla esta semana.

En las imágenes, el hombre recorre lo que antes era su hogar y muestra los destrozos ocasionados por los vientos y las lluvias torrenciales. Bueno, aquí está mi casa, mira esta es mi casa, mi cama aquí... se me fue el techo completo... toda mi casita se fue abajo, mira esto, lamenta mientras graba los restos de la estructura.

El video refleja la devastación en esa zona humilde de Santiago, donde numerosos vecinos reportan pérdidas materiales totales. En el patio, solo quedan restos de tablas, planchas de zinc retorcidas y árboles caídos sobre los muebles y la cama del afectado.

Las escenas de destrucción se repiten en gran parte de la provincia, duramente golpeada por el huracán. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, reconoció que la situación en Santiago de Cuba es “muy compleja” tras el impacto directo del huracán Melissa, con inundaciones, derrumbes parciales y daños materiales considerables en varios municipios.

El fenómeno tocó tierra durante la madrugada del 29 de octubre con vientos superiores a los 190 km/h, provocando graves afectaciones en localidades como El Cobre, Palma Soriano, Contramaestre y Cayo Granma, donde decenas de familias perdieron sus viviendas.

En Cayo Granma, los residentes describieron el panorama como “una devastación total”, con casas derrumbadas, embarcaciones hundidas y familias sin refugio. En Contramaestre, un barrio entero quedó bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona.

Los reportes en redes sociales coinciden en la falta de respuesta inmediata del régimen cubano ante el desastre. Muchos santiagueros denuncian que no han recibido ayuda ni información oficial, mientras intentan rescatar lo poco que les quedó en medio del fango.

El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en todo el oriente cubano, con más de 250 milímetros de lluvia acumulada en Santiago y una crisis agravada por los apagones prolongados y la escasez de recursos básicos.

En medio de la tragedia, el testimonio de este hombre desde Chicharrones resume el sentimiento de muchos cubanos que hoy lo han perdido todo: "toda mi casita se fue abajo".