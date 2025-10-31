"Todo se fue abajo": Cubano muestra su casa destruida tras el paso de Melissa en Santiago de Cuba

Un residente del reparto Chicharrones, en Veguita de Galo, Santiago de Cuba, mostró en un video enviado a CiberCuba cómo quedó su vivienda tras el paso del huracán Melissa, que azotó con fuerza el oriente de la isla esta semana.
En las imágenes, el hombre recorre lo que antes era su hogar y muestra los destrozos ocasionados por los vientos y las lluvias torrenciales. Bueno, aquí está mi casa, mira esta es mi casa, mi cama aquí... se me fue el techo completo... toda mi casita se fue abajo, mira esto, lamenta mientras graba los restos de la estructura.
El video refleja la devastación en esa zona humilde de Santiago, donde numerosos vecinos reportan pérdidas materiales totales. En el patio, solo quedan restos de tablas, planchas de zinc retorcidas y árboles caídos sobre los muebles y la cama del afectado.
Las escenas de destrucción se repiten en gran parte de la provincia, duramente golpeada por el huracán. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, reconoció que la situación en Santiago de Cuba es “muy compleja” tras el impacto directo del huracán Melissa, con inundaciones, derrumbes parciales y daños materiales considerables en varios municipios.
El fenómeno tocó tierra durante la madrugada del 29 de octubre con vientos superiores a los 190 km/h, provocando graves afectaciones en localidades como El Cobre, Palma Soriano, Contramaestre y Cayo Granma, donde decenas de familias perdieron sus viviendas.
En Cayo Granma, los residentes describieron el panorama como “una devastación total”, con casas derrumbadas, embarcaciones hundidas y familias sin refugio. En Contramaestre, un barrio entero quedó bajo el agua y el lodo tras el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona.
Los reportes en redes sociales coinciden en la falta de respuesta inmediata del régimen cubano ante el desastre. Muchos santiagueros denuncian que no han recibido ayuda ni información oficial, mientras intentan rescatar lo poco que les quedó en medio del fango.
El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en todo el oriente cubano, con más de 250 milímetros de lluvia acumulada en Santiago y una crisis agravada por los apagones prolongados y la escasez de recursos básicos.
En medio de la tragedia, el testimonio de este hombre desde Chicharrones resume el sentimiento de muchos cubanos que hoy lo han perdido todo: "toda mi casita se fue abajo".
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Santiago de Cuba
¿Cómo afectó el huracán Melissa a Santiago de Cuba?
El huracán Melissa provocó una devastación significativa en Santiago de Cuba, dejando a su paso inundaciones, derrumbes y daños materiales considerables. La provincia sufrió el impacto directo del huracán, con vientos superiores a los 190 km/h y lluvias torrenciales que afectaron gravemente a localidades como El Cobre, Palma Soriano, Contramaestre y Cayo Granma. Numerosas viviendas fueron destruidas, y muchas familias quedaron sin refugio.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el desastre causado por el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud y falta de efectividad. Los reportes coinciden en señalar una ausencia de ayuda inmediata y comunicación oficial, lo que ha dejado a muchos santiagueros intentando rescatar lo poco que les queda sin apoyo gubernamental. A pesar de las advertencias meteorológicas, muchas comunidades afectadas continúan sin recibir asistencia adecuada.
¿Qué medidas de apoyo han surgido tras el paso del huracán Melissa?
Tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad entre los cubanos ha sido una de las principales fuentes de apoyo. Residentes locales y miembros del exilio cubano han ofrecido refugio y asistencia a los afectados. Además, líderes opositores han instado a la comunidad internacional a enviar ayuda humanitaria, destacando la urgencia de apoyar a las familias más afectadas y a los opositores que viven en condiciones precarias.
¿Cuáles han sido las áreas más afectadas por el huracán Melissa en el oriente cubano?
Las áreas más afectadas por el huracán Melissa incluyen Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas. En Santiago de Cuba, localidades como Cayo Granma, Palma Soriano y Contramaestre han sufrido graves daños, con viviendas destruidas y comunidades enteras bajo el agua. El huracán también ha dejado una estela de destrucción en otras provincias del oriente cubano, con inundaciones y cortes de electricidad generalizados.
