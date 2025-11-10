Cubano muestra mansión abandonada en lo alto de una montaña: “Y tanta gente sin casa en Cuba”

El creador de contenidos cubano Víctor González, conocido en redes como @victoriny_, compartió un video en el que muestra una impresionante casa abandonada en lo alto de una montaña en Cuba.
El video deja muchos misterios en el aire, porque el joven no reveló la ubicación exacta del inmueble, no supo decir a quién pertenecía la casa ni explicó cómo llegar hasta allí.
González recorrió el exterior de la vivienda que se mantiene completamente cerrada y solo pudo filmar el interior a través de los ventanales.
La casa abandonada probablemente pertenece al Ministerio de Turismo u otro organismo estatal. Tiene una arquitectura moderna y una piscina propia que se encuentra en completo abandono. El agua está putrefacta, el jardín devorado por la maleza y el sistema eléctrico arrancado.
Este tipo de videos reflejan la frustración de muchos cubanos ante el desperdicio de propiedades abandonadas por el régimen mientras miles de familias viven hacinadas, en casas a punto de derrumbarse, o incluso no tienen un techo donde cobijarse.
Uno de los comentarios más llamativos en la publicación destacó que “están buenas las ventanas y las puertas, ahí hay 400 dólares fácil”, aludiendo al mercado informal de materiales de construcción que prolifera en Cuba ante la escasez generalizada.
No son pocos los casos en los que personas descubren casas estatales deshabitadas y arrancan todo lo que pueden vender, desde azulejos hasta interruptores eléctricos, como forma de subsistir.
A diferencia de otras ruinas que muestran años de abandono, esta casa parece haber sido dejada hace relativamente poco tiempo, ya que mantiene todas sus puertas y ventanas, aunque no son las originales del inmueble.
El video de Víctor González vuelve a poner sobre la mesa la contradicción de la realidad cubana, donde lujos del pasado conviven con la pobreza actual, y donde muchas propiedades del régimen terminan en ruinas mientras el pueblo enfrenta una de las peores crisis de vivienda de su historia.
Preguntas frecuentes sobre casas abandonadas y la crisis habitacional en Cuba
¿Por qué hay casas abandonadas en Cuba mientras muchas familias no tienen hogar?
Las casas abandonadas en Cuba son un reflejo de la mala gestión y el desperdicio de recursos por parte del régimen. Muchas de estas propiedades pertenecen al Estado, pero no son utilizadas adecuadamente, a pesar de que miles de familias viven en condiciones precarias o sin hogar. La falta de mantenimiento y el deterioro de estas viviendas contrastan con la crisis habitacional que sufre la población cubana.
¿Qué dice el video de Víctor González sobre la realidad habitacional en Cuba?
El video de Víctor González expone una casa abandonada de arquitectura moderna en lo alto de una montaña, mostrando la contradicción entre el lujo de estas propiedades y la pobreza del pueblo cubano. La existencia de estas mansiones en ruinas destaca el contraste entre las capacidades del régimen y la realidad de las familias cubanas que sufren una de las peores crisis de vivienda en su historia.
¿Qué ocurre con las propiedades estatales abandonadas en Cuba?
Las propiedades estatales abandonadas en Cuba a menudo se convierten en objetivos para el robo de materiales de construcción. Ante la escasez generalizada, las personas desmantelan estos lugares para vender materiales como azulejos y ventanas en el mercado informal, lo cual es una forma de subsistencia para muchos cubanos que enfrentan dificultades económicas extremas.
¿Cómo se refleja la crisis de vivienda en Cuba en otras partes del país?
La crisis de vivienda en Cuba no se limita a las casas estatales abandonadas. Existen barrios enteros donde las familias viven en condiciones de extrema precariedad, como en el hospital abandonado de Guanito en Pinar del Río, o en el edificio Riomar en La Habana. Estas áreas carecen de servicios básicos y reflejan una situación habitacional crítica en todo el país.
