Cubano muestra mansión abandonada en lo alto de una montaña: “Y tanta gente sin casa en Cuba”

El creador de contenidos cubano Víctor González, conocido en redes como @victoriny_, compartió un video en el que muestra una impresionante casa abandonada en lo alto de una montaña en Cuba.

El video deja muchos misterios en el aire, porque el joven no reveló la ubicación exacta del inmueble, no supo decir a quién pertenecía la casa ni explicó cómo llegar hasta allí.

González recorrió el exterior de la vivienda que se mantiene completamente cerrada y solo pudo filmar el interior a través de los ventanales.

La casa abandonada probablemente pertenece al Ministerio de Turismo u otro organismo estatal. Tiene una arquitectura moderna y una piscina propia que se encuentra en completo abandono. El agua está putrefacta, el jardín devorado por la maleza y el sistema eléctrico arrancado.

Este tipo de videos reflejan la frustración de muchos cubanos ante el desperdicio de propiedades abandonadas por el régimen mientras miles de familias viven hacinadas, en casas a punto de derrumbarse, o incluso no tienen un techo donde cobijarse.

Uno de los comentarios más llamativos en la publicación destacó que “están buenas las ventanas y las puertas, ahí hay 400 dólares fácil”, aludiendo al mercado informal de materiales de construcción que prolifera en Cuba ante la escasez generalizada.

No son pocos los casos en los que personas descubren casas estatales deshabitadas y arrancan todo lo que pueden vender, desde azulejos hasta interruptores eléctricos, como forma de subsistir.

A diferencia de otras ruinas que muestran años de abandono, esta casa parece haber sido dejada hace relativamente poco tiempo, ya que mantiene todas sus puertas y ventanas, aunque no son las originales del inmueble.

El video de Víctor González vuelve a poner sobre la mesa la contradicción de la realidad cubana, donde lujos del pasado conviven con la pobreza actual, y donde muchas propiedades del régimen terminan en ruinas mientras el pueblo enfrenta una de las peores crisis de vivienda de su historia.