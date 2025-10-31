Díaz-Canel visita las casas contenedores en Holguín

Vídeos relacionados:

Tras el paso devastador del huracán Melissa por el oriente cubano, Miguel Díaz-Canel viajó el jueves a Holguín para evaluar los daños e "impulsar la recuperación", según informaron los medios oficiales.

La Presidencia de Cuba difundió imágenes del gobernante recorriendo la Unidad de Construcciones Militares de Perdenales, donde se están transformando contenedores marítimos en viviendas para los damnificados.

El proyecto, presentado como una "alternativa ágil y confortable", ha sido publicitado por el régimen como una muestra de creatividad y eficiencia en medio de la crisis.

Sin embargo, esta supuesta solución no escapa al tono triunfalista que el Gobierno utiliza para maquillar la precariedad generalizada.

En un país donde cientos de familias aún no se han recuperado de los estragos de huracanes anteriores, la visita de Díaz-Canel ocurre en medio de una emergencia habitacional sin precedentes, agravada por la falta de materiales, los bajos salarios y el abandono institucional.

Durante su recorrido, el mandatario también visitó el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí, habilitado como centro de evacuación para más de 300 personas de los municipios de Cacocún y Urbano Noris.

Allí, según la nota oficial, se interesó por las condiciones de los evacuados y recibió reportes sobre la "buena alimentación" y la "atención de salud y psicológica" que les brindan. La Presidencia aseguró que "las familias dijeron sentirse protegidas".

Como es habitual en este tipo de recorridos, el gobernante afirmó llevarse "una buena impresión” del trabajo realizado.

Sin embargo, la escena cuidadosamente descrita por la comunicación oficial contrasta con la realidad que denuncian los propios holguineros: miles de damnificados continúan sin ayuda estatal, sin alimentos, sin techos y sin esperanza.

Las casas contenedor: una solución improvisada para una crisis crónica

La conversión de contenedores marítimos en viviendas se ha convertido en uno de los proyectos más defendidos por el régimen cubano en los últimos meses.

Presentadas como una opción "eficiente y sostenible", estas estructuras metálicas buscan aliviar el déficit habitacional que arrastra el país desde hace décadas.

Sin embargo, más que una innovación arquitectónica, el proyecto refleja la profunda incapacidad del Estado para sostener un sistema de construcción que lleva años en ruinas.

A diferencia de otros países donde las casas contenedor se construyen con aislamiento térmico, ventilación adecuada, techos elevados y materiales de protección, las versiones cubanas carecen de esas condiciones básicas.

Las imágenes difundidas por la televisión nacional muestran contenedores apilados, sin aislamiento visible, sin sistemas de climatización y con simples ventanas de persiana de aluminio, insuficientes para el calor extremo del oriente cubano.

Especialistas y ciudadanos advierten que, lejos de ofrecer confort, estas "viviendas metálicas" podrían convertirse en trampas de calor durante el día y en espacios inhabitables durante los frecuentes apagones nocturnos.

En redes sociales, muchos han ironizado sobre el proyecto, bautizando las nuevas comunidades como "las casas microondas".

El propio Ministerio de la Construcción reconoció que la iniciativa es "una variante temporal" para acelerar la entrega de viviendas.

Sin embargo, en Cuba lo temporal suele volverse permanente, y los damnificados temen quedar atrapados en una solución improvisada que no resuelve el problema de fondo.

Un modelo inadecuado para un país en ruinas

En países desarrollados, las casas contenedor pueden ser una alternativa ecológica y funcional gracias a la inversión privada y al acceso a materiales especializados.

En Cuba, en cambio, se implementan en un contexto de colapso económico, inflación descontrolada y carencia total de recursos básicos, lo que hace imposible replicar esos estándares.

Las imágenes oficiales muestran estructuras sin bases térmicas ni refuerzos visibles, lo que plantea dudas sobre su seguridad ante futuras tormentas o huracanes.

Tampoco hay información sobre los sistemas eléctricos ni sanitarios, en un país donde los apagones son constantes y el suministro de agua es irregular.

El discurso oficial insiste en que se trata de una "respuesta rápida" y una "demostración de la capacidad del país para sobreponerse a las dificultades", pero la realidad es otra: Cuba sigue dependiendo del voluntarismo político y de la propaganda para ocultar el colapso de su infraestructura y la ausencia de políticas reales de vivienda.

En Holguín, como en tantas otras provincias, los damnificados del huracán Melissa no solo enfrentan la pérdida de sus hogares, sino también el peso de un sistema que no logra -ni parece querer- garantizarles una vida digna.