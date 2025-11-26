Se agrava salud del preso político Yosvany Rosell Garcia tras 35 días en huelga de hambre

Vídeos relacionados:

El estado de salud del preso político cubano Yosvany Rosell García Caso, se ha deteriorado gravemente tras cumplir 35 días en huelga de hambre, según denunció este miércoles la activista Mailín Sánchez, quien pidió intervención internacional urgente ante el riesgo de muerte del prisionero.

“A partir de las 2 de la madrugada comenzó con mareos, vómitos y diarrea, síntomas graves, y con poco orine; sus riñones también se están afectando. Su estado es cada vez peor”, alertó Sánchez en Facebook desde Montevideo, Uruguay.

“Dios lo proteja. Si a Yosvany le pasa algo, van a matar a esta familia en vida. Qué maldad tan grande. Es un padre sufriendo solo por querer estar con sus hijos y verlos crecer”, agregó la activista.

Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Holguín, ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como víctima de represalias políticas.

Su familia denuncia que no recibe atención médica y que el preso permanece aislado.

Según fuentes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el prisionero se encuentra en riesgo vital tras más de un mes sin ingerir alimentos sólidos.

“Yosvany está poniendo su vida en riesgo extremo para exigir libertad y justicia. Su situación es crítica y el régimen no ha dado ninguna respuesta”, dijo una fuente del organismo.

Activistas denuncian que los presos políticos en huelga de hambre suelen ser castigados con aislamiento y privados de atención médica, lo que viola las normas internacionales de derechos humanos.

Familiares de Yosvany Rosell han pedido intervención urgente de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional, ante la negativa de las autoridades a trasladarlo a un hospital o permitirle recibir tratamiento especializado.

Soldador de profesión y padre de tres hijos, Yosvany Rosell fue arrestado tras participar pacíficamente en las manifestaciones del 11J.

De acuerdo con Cubalex, su condena responde a delitos fabricados por el régimen. Activistas lo consideran un símbolo de resistencia frente a la represión política en Cuba.