Suspenden el partido Matanzas vs. Camagüey tras robo en el estadio

El partido entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey, correspondiente al calendario de la Serie Nacional de Béisbol, fue suspendido este martes luego de que se reportara un robo dentro de las instalaciones del estadio, en un incidente calificado como “inaceptable” por las autoridades deportivas y los equipos involucrados.

Según informaron medios locales como Radio Cadena Agramonte y la página oficial La Banda Yumurina, personas ajenas al encuentro accedieron al dugout y vestuario del equipo de Matanzas antes del inicio del juego, donde perpetraron un saqueo deliberado que dejó a varios jugadores sin sus pertenencias ni equipamiento deportivo.

“No fue un hurto menor; fue un saqueo deliberado que dejó a varios peloteros en una situación de desamparo total”, señala el comunicado de La Banda Yumurina.

“Algunos atletas se quedaron literalmente sin nada, solo con el uniforme que llevaban puesto para el calentamiento”, destaca el texto.

Entre los artículos sustraídos se reportan guantes personalizados, bates, protectores, calzado deportivo, teléfonos móviles, carteras y objetos personales de alto valor sentimental, según confirmó el periodista Luis Carlos Céspedes Fernández, de la emisora Cadena Agramonte.

La dirección del equipo de Matanzas, junto con las autoridades deportivas, decidió suspender de inmediato el encuentro, al considerar que los jugadores no estaban en condiciones anímicas ni materiales para salir al terreno tras el robo.

“No se puede pedir a un atleta que salga al campo de juego a dar lo mejor de sí cuando acaba de ser víctima de una violación de su espacio más privado”, agregó el comunicado.

Tanto los directivos del conjunto yumurino como los fanáticos han exigido una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y reforzar la seguridad en los estadios del país, especialmente en una etapa en que el béisbol cubano atraviesa una profunda crisis institucional y de infraestructura.