Detenido hombre que agredió a otro con un arma de fuego en Colón, Matanzas

Vídeos relacionados:
La policía detuvo a un hombre que hirió a otro al dispararle con un arma de fuego, en el municipio de Colón, en Matanzas.
El agresor, identificado como Arnais Izquierdo Duarte, sorprendió a la víctima, de 64 años, cerca del estadio de béisbol del poblado San José de los Ramos y le disparó con un fusil Winchester, causándole lesiones leves en un brazo y el estómago, informó el perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, asociado al Ministerio del Interior.
Según la versión de los hechos difundida por la página, Izquierdo iba a caballo y en estado de ebriedad cuando cometió la agresión, supuestamente por problemas personales con la víctima. Estaba en posesión ilegal del arma.
El detenido enfrenta un proceso penal por lesiones, que se suma a antecedentes por alteraciones del orden público, según el perfil. “La justicia se encargará”, advirtió.
La publicación tildó el incidente como un “capítulo digno de película de vaqueros” y afirmó que “nada justifica actuar como salvajes y separados de los valores que por años se han consolidado en nuestra gente”.
Lo más leído hoy:
En la retórica habitual del oficialismo, la nota aseguró que sucesos como este no se corresponden con “una sociedad culta y educada” como la cubana. Pero, el hecho pone el foco nuevamente sobre la escalada de violencia en Cuba y la existencia de armas de fuego sin control del estado.
En los últimos años, se han reportado múltiples casos de utilización de armas de fuego, tanto artesanales como convencionales, en robos, asaltos y hechos de sangre en distintas provincias del país, lo que representa un peligro creciente para la sociedad.
En respuesta al alarmante aumento de incidentes violentos con armas de fuego, en marzo pasado el gobierno aprobó nuevas regulaciones para reforzar el control y fiscalización sobre estas, las municiones y accesorios.
Preguntas frecuentes sobre la violencia con armas de fuego en Cuba
¿Cuál es la situación actual de la violencia con armas de fuego en Cuba?
El uso de armas de fuego en Cuba ha aumentado alarmantemente en los últimos años, con incidentes que incluyen robos, asaltos y hechos de sangre en diversas provincias del país. Este incremento de violencia representa un peligro creciente para la sociedad cubana. El gobierno ha intentado responder con nuevas regulaciones para controlar las armas, pero la efectividad de estas medidas sigue siendo cuestionada.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para controlar las armas de fuego?
En marzo pasado, el gobierno cubano aprobó nuevas regulaciones para reforzar el control y fiscalización de armas de fuego, municiones y accesorios, en respuesta al aumento alarmante de casos violentos con armas. Sin embargo, la implementación y efectividad de estas medidas han sido objeto de críticas debido a la persistencia de incidentes violentos.
¿Por qué hay un aumento de la violencia con armas en Cuba?
El aumento de la violencia con armas en Cuba se atribuye a varios factores, incluyendo la crisis económica y social que vive el país, la falta de medidas efectivas de las autoridades para contener el delito, y el acceso irregular a armas de fuego, tanto artesanales como convencionales. Además, el deterioro de la seguridad pública y la justicia ineficaz han contribuido a esta escalada de violencia.
¿Qué consecuencias enfrentan los implicados en incidentes con armas de fuego en Cuba?
Los implicados en incidentes con armas de fuego en Cuba enfrentan procesos judiciales por delitos graves, como posesión ilegal de armas, lesiones y amenazas. Las penas pueden incluir privación de libertad, dependiendo de la gravedad del delito y los antecedentes del acusado. Sin embargo, las críticas apuntan a una justicia laxa que a menudo permite la reincidencia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.