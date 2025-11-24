Detenido hombre que agredió a otro con un arma de fuego en Colón, Matanzas

Vídeos relacionados:

La policía detuvo a un hombre que hirió a otro al dispararle con un arma de fuego, en el municipio de Colón, en Matanzas.

El agresor, identificado como Arnais Izquierdo Duarte, sorprendió a la víctima, de 64 años, cerca del estadio de béisbol del poblado San José de los Ramos y le disparó con un fusil Winchester, causándole lesiones leves en un brazo y el estómago, informó el perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, asociado al Ministerio del Interior.

Captura de Facebook/Con Todos La Victoria

Según la versión de los hechos difundida por la página, Izquierdo iba a caballo y en estado de ebriedad cuando cometió la agresión, supuestamente por problemas personales con la víctima. Estaba en posesión ilegal del arma.

El detenido enfrenta un proceso penal por lesiones, que se suma a antecedentes por alteraciones del orden público, según el perfil. “La justicia se encargará”, advirtió.

La publicación tildó el incidente como un “capítulo digno de película de vaqueros” y afirmó que “nada justifica actuar como salvajes y separados de los valores que por años se han consolidado en nuestra gente”.

Lo más leído hoy:

En la retórica habitual del oficialismo, la nota aseguró que sucesos como este no se corresponden con “una sociedad culta y educada” como la cubana. Pero, el hecho pone el foco nuevamente sobre la escalada de violencia en Cuba y la existencia de armas de fuego sin control del estado.

En los últimos años, se han reportado múltiples casos de utilización de armas de fuego, tanto artesanales como convencionales, en robos, asaltos y hechos de sangre en distintas provincias del país, lo que representa un peligro creciente para la sociedad.

En respuesta al alarmante aumento de incidentes violentos con armas de fuego, en marzo pasado el gobierno aprobó nuevas regulaciones para reforzar el control y fiscalización sobre estas, las municiones y accesorios.