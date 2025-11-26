Choque múltiple en la carretera Bayamo–Río Cauto deja heridos y una guagua menos para el transporte interprovincial

Foto © Facebook / Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía. / Julian Montoya

Un ómnibus de la ruta Santiago–Camagüey se vio involucrado en un choque múltiple junto a otro autobús y una rastra en la noche del martes, alrededor de las 11:00 p.m., en el tramo Bayamo–Río Cauto, según reportó el usuario Julian Montoya en el grupo de Facebook "Accidentes Automovilísticos en Cuba e Información en la vía".

El impacto no provocó fallecidos, aunque sí dejó golpeados a varios pasajeros, especialmente los que viajaban en los asientos delanteros.

De acuerdo con el reporte, ninguno de los lesionados sufrió heridas que comprometieran su vida, y muchos agradecieron "seguir vivos" después del susto.

Las imágenes publicadas muestran daños visibles en uno de los vehículos implicados: una guagua perteneciente a la Empresa de Ómnibus Nacionales, utilizada para viajes interprovinciales.

Tanto la estructura frontal como trasera del autobús se ven afectadas, evidencia de que la colisión fue de impacto directo.

Reacciones en redes: alivio, preocupación y resignación

En los comentarios del post, la principal reacción de los usuarios fue el alivio por la ausencia de víctimas mortales.

Sin embargo, la noticia también generó preocupación por el deterioro de la infraestructura vial, señalada por conductores experimentados como un factor recurrente en los siniestros. "Está demasiado mala esa vía", expresó un chófer profesional de la empresa Taxis-Cuba.

Otro grupo de usuarios lamentó un hecho que se ha vuelto cotidiano: cada accidente implica menos transporte disponible para la población.

Una residente en Santiago de Cuba comentó: "Gracias a Dios no hubo fallecidos (…) pero desgraciadamente un transporte menos para el traslado de nuestra población, que es nuestro único transporte".

Además, algunos atribuyeron el accidente a la imprudencia al volante, particularmente a la circulación indebida sobre la línea divisoria.

"Mientras sigan manejando por arriba de la raya blanca van a seguir los accidentes así", escribió un habanero.

Un choque que refleja problemas conocidos

Aunque el reporte destaca que solo hubo daños materiales y lesionados leves, las reacciones reflejan molestias acumuladas en los usuarios: carreteras deterioradas, transporte insuficiente y accidentes que agravan una crisis ya existente.

Para quienes dependen del ómnibus interprovincial como único medio de movilidad, el siniestro representa un nuevo revés, más allá del susto de la noche anterior.

Montoya concluyó su publicación valorando que, pese a los golpes, el saldo del accidente permitió "agradecer por seguir vivos". Una frase que resume el tono con el que muchos cubanos enfrentan los peligros cotidianos de viajar por carretera.