Un hombre provoca caos en Miami al intentar atropellar a policías

Una parada de tráfico de rutina en Miami Gardens derivó en una violenta escena de caos e incertidumbre cuando un conductor presuntamente intentó atropellar a varios agentes de policía, desatando disparos y una intensa búsqueda policial.

El sospechoso logró huir, pero su vehículo fue hallado abandonado poco después en una zona residencial, mientras las autoridades mantenían un amplio despliegue en el área.

La secuencia del caos: Intento de atropello y disparos

Según informaron medios locales, el incidente comenzó alrededor de las 4:00 p.m. (hora local) del martes, cuando oficiales de la policía de Miami Gardens estaban realizando una operación de control de velocidad con radar cerca de la intersección de Northwest 159th Street y la 22nd Avenue.

Fue entonces cuando intentaron detener un vehículo, cuyo conductor respondió acelerando de forma violenta.

"El hombre aceleró y casi atropella a los primeros oficiales, quienes tuvieron que saltar para evitar ser embestidos", señaló Telemundo 51, citando a las autoridades.

La situación escaló rápidamente cuando el automóvil, lejos de detenerse, se dirigió directamente hacia otro agente.

Ante la inminente amenaza, uno de los policías disparó.

La jefa de policía de Miami Gardens, Delma Noel-Pratt, explicó que “el sujeto pisó el acelerador y pasó por poco a un oficial, quien se vio obligado a moverse y se dirigió directamente hacia un segundo oficial”.

Este segundo agente, incapaz de apartarse a tiempo, efectuó disparos en defensa propia, aunque se desconoce si el conductor resultó herido.

Fuga y hallazgo del vehículo

Pese a los disparos, el conductor logró escapar del lugar.

Minutos después, su automóvil fue encontrado abandonado en un área residencial a menos de cinco minutos del sitio inicial, concretamente cerca de Northwest 151st Street y Railroad Drive.

Una vecina relató a NBC Miami que se encontraba en su casa cuando notó el revuelo.

“Escuché helicópteros, luego salí y vi un montón de coches de policía”, describió.

Vecinos de la zona contaron a WSVN que escucharon entre tres y cuatro disparos.

“Parecía muy cerca”, afirmó una mujer residente, añadiendo que, al salir, “había muchísimos policías ahí fuera”.

Investigación en curso y despliegue policial

Como indica el protocolo en estos casos, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) asumió la investigación por tratarse de un tiroteo con participación de un oficial.

Expertos forenses revisaron el vehículo abandonado en busca de huellas o restos de ADN que permitan identificar al sospechoso.

El área permaneció bajo vigilancia intensiva durante varias horas, y algunas zonas de la Avenida 22 fueron cerradas mientras se llevaban a cabo las labores de registro.

Hasta el momento no se ha confirmado si el individuo estaba armado, ni si hay constancia de que fuera alcanzado por los disparos.

Tampoco se han producido arrestos.

La policía ha solicitado la colaboración de la comunidad para ubicar al sospechoso fugitivo.

Cualquier persona que haya presenciado el incidente o haya visto a alguien corriendo cerca de Railroad Drive puede comunicarse de forma anónima con la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al número 305-471-TIPS.