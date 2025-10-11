Grabado en video: Persecución policial termina en aparatoso accidente en el centro de Santiago de Cuba

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves sacudió el centro histórico de Santiago de Cuba, específicamente en la intersección de las calles San Félix y San Jerónimo, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según testigos presenciales, al parecer el siniestro se produjo cuando el conductor de un triciclo eléctrico intentó escapar de un agente motorizado de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que lo seguía a toda velocidad.

Durante la persecución, el chofer perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un automóvil Peugeot de matrícula P240698, lo que provocó que ambos medios volcaran en plena vía.

“Eso fue como una película, asere. El ruido fue tremendo y todo el mundo salió corriendo”, relató un vecino al comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien difundió en Facebook imágenes y la grabación del incidente, captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa el caos generado tras el impacto, con los vehículos volcados, decenas de curiosos grabando con sus teléfonos y agentes del orden intentando controlar la situación. También se aprecia la rápida llegada de vecinos y transeúntes que auxiliaron a los implicados.

Hasta el momento, no se reportan lesionados, aunque las autoridades locales no han emitido aún una versión oficial sobre el incidente ni sobre la identidad de los involucrados.

El accidente, que mantiene consternados a muchos santiagueros, vuelve a poner en evidencia el aumento de los siniestros viales en la ciudad oriental, donde las calles estrechas y el deterioro del pavimento complican la circulación vehicular.

Persecuciones policiales que acaban en accidentes en Cuba

Aunque poco frecuentes, en los últimos años se han registrado en Cuba varios accidentes provocados por persecuciones policiales, en los que los conductores que intentan escapar de los agentes de la PNR terminan perdiendo el control de sus vehículos.

En agosto de 2023, un joven resultó lesionado en Camagüey tras una persecución policial en moto, cuando colisionó contra otro vehículo durante su huida de los agentes.

En diciembre de 2022, una persecución contra un automóvil cargado con carne de res terminó también en accidente, tras una intensa persecución por parte de patrullas de la PNR.

Y en enero de 2020, un conductor de un auto turístico chocó en Sancti Spíritus mientras intentaba evadir un control policial, dejando graves daños materiales.

Estos casos reflejan una tendencia preocupante, en la que los intentos de fuga ante operativos policiales derivan en colisiones o vuelcos, con consecuencias que ponen en riesgo tanto a los implicados como a los transeúntes.