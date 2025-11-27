Cuba presenta nuevos cafés “de lujo” mientras el pueblo se indigna: “Nos restriegan lo que no podemos tener”

Nescor presenta sus nuevos cafés Don Robusto y Raíces en la FIHAV 2025, sin acceso para el pueblo cubano

El cinismo del régimen siempre alcanza niveles increíbles: la empresa mixta cubano-suiza Nescor S.A., enclavada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, presentó en la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) dos nuevas marcas de café: Don Robusto y Raíces.

El lanzamiento fue reseñado por el medio oficialista Cubadebate, que lo calificó como un “logro industrial” y parte del desarrollo de la empresa en su octavo aniversario.

Don Robusto, según la descripción de la compañía, es un café elaborado con grano 100% robusta, de sabor intenso y perfil oscuro, pensado para consumidores “que valoran la potencia auténtica por encima de todo”.

En tanto, Raíces busca evocar la “herencia cafetera cubana”, combinando granos robusta con notas caramelizadas y un cuerpo medio.

Ambos productos se presentaron en envases de 125 gramos hasta 1 kilogramo, dirigidos a los mercados minoristas y de exportación, como era de esperarse.

La presentación, sin embargo, generó más molestia que entusiasmo entre los cubanos.

En redes sociales, numerosos usuarios denunciaron el contraste entre las vitrinas del Mariel y las bodegas vacías.

“Los cubanos no tomamos ese café. Pero es lo de menos. Lo de más: ¡la gente está muriendo!”, escribió Irina Diéguez Toledo en la publicación de Cubadebate en Facebook.

Otros, como Elizabeth González Aznar, expresaron su indignación: “Mira que la falta de vergüenza ha llegado al límite máximo. Que nos puede importar esos productos al pueblo si no tenemos acceso a ellos. Nos restriegan en la cara lo que no podemos tener”.

En los últimos años, el café —tradicional símbolo de la cultura cubana— se ha convertido en un artículo de lujo.

La escasez de grano nacional, los bajos niveles de producción y la prioridad del régimen en exportar o vender en divisas han hecho que la mayoría de los cubanos no puedan acceder al producto en el mercado estatal.

El café mezclado que antes llegaba por la libreta desapareció de las bodegas, y en el mercado informal un paquete puede alcanzar los 2,000 pesos cubanos, o más, un precio inasumible para la gran mayoría de los salarios en la isla.

“Qué bien, ¿y el café para la población por dónde anda?”, cuestionó Alex Velázquez, mientras Mercedes Ramos reclamó: “¿Cuándo van a elaborar un buen café para el pueblo? Siempre sacan marcas que son para los que viven fuera o para los que tienen dólares”.

Las nuevas marcas de Nescor, empresa creada en alianza entre Nestlé y la Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa), se suman al portafolio de productos que incluyen snacks, condimentos y bebidas instantáneas.

El discurso de modernización industrial contrasta con la realidad de un país donde las familias han tenido que sustituir el café por brebajes improvisados de chícharos tostado y otras semillas.

La ironía no pasó desapercibida para Papita Sánchez, quien escribió: “Buenos días, esos cafés son para exportar. Y el del cubano, el del trabajador, ¿dónde está? Da pena que pongan eso cuando el pueblo tiene que pagar miles de pesos por un simple paquete”.

Otros comentarios, como el de Juan Omar Duharte, apuntaron a la raíz del problema: “Tanto exigir que exporten más, y al final cambian el objeto social de las empresas para venderle al pueblo solo en moneda que no se le paga. Entonces, ¿de qué sistema social hablan?”.

El malestar reflejado en las redes no es nuevo. En Cuba, cada anuncio oficial sobre nuevos productos o inversiones suele provocar la misma pregunta: ¿llegará alguna vez al pueblo?

En palabras de Mayita Díaz, una de las voces más compartidas en la publicación de Cubadebate: “Pregunten a la plana mayor, que seguro ellos los toman todos los días. El derecho del pueblo es solo al cocimiento de cualquier hoja”.

FIHAV no solo ha servido como escaparate para la presentación de marcas de café gourmet, sino también como escenario para anuncios que evidencian el intento del régimen cubano por reactivar áreas estratégicas de la economía.

En la inauguración, Miguel Díaz-Canel apeló a la “creatividad” y la “valentía” para sostener lo que queda del modelo económico cubano, reconociendo implícitamente la crisis estructural que atraviesa el país.

Como parte de esa narrativa oficial, el régimen también manifestó su intención de apostar por la inteligencia artificial como motor de desarrollo económico.

Esta ambición contrasta con la precariedad tecnológica que enfrenta la isla, pero se enmarca dentro de los anuncios optimistas que suelen caracterizar los eventos de este tipo.

Además, el gobierno reveló que permitirá a empresas extranjeras operar plenamente en el mercado mayorista, una medida que rompe con años de restricciones y centralismo, y que sugiere una apertura limitada pero significativa ante la presión económica.