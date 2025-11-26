Economista cuestiona la nuevas apertura a la inversión extranjera: “No resuelve los riesgos estructurales de Cuba”

Vídeos relacionados:

El economista cubano Pedro Monreal cuestionó duramente las nuevas medidas del régimen cubano para apalancar la inversión extranjera directa, y dijo que no resuelven los problemas estructurales del país.

Monreal consideró que la propuesta del gobierno, anunciada por el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025) para impulsar el crecimiento económico “reaviva un viejo anhelo del modelo de crecimiento basado en exportaciones”, pero no aborda los problemas estructurales que lastran a la economía cubana.

“La propuesta consiste esencialmente en apalancar inversión extranjera directa para reavivar el viejo anhelo del modelo de crecimiento impulsado por exportaciones”, escribió en la red social Facebook.

Sin embargo, explica, estas “no aclaran dos cosas. La primera es la viabilidad de que la seducción de las nuevas medidas contrarreste riesgos estructurales”, subraya.

Entre esos riesgos, el experto menciona el bajo crecimiento, la inflación persistente, la multiplicidad cambiaria y monetaria, la dolarización inestable, el marco institucional impredecible, las bajas reservas internacionales y la inestabilidad energética.

“Las medidas anunciadas para edulcorar el actual marco operativo de la inversión extranjera no resuelven riesgos estructurales para los inversionistas”, advirtió.

Monreal también cuestionó el impacto social que podría tener el modelo que el régimen intenta promover, señalando que un esquema de crecimiento impulsado por exportaciones suele ir acompañado de compresión salarial, devaluación real, impuestos al consumo y concentración de beneficios en sectores exportadores, lo que agravaría la pobreza de los hogares cubanos.

“No se aclara cómo la ‘supresión de consumo interno’ que usualmente acompaña al modelo de crecimiento impulsado por exportaciones no agravaría el empobrecimiento de los hogares cubanos”, apuntó el economista.

Sus declaraciones llegan un día después de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunciara la legalización parcial de operaciones en divisas para empresas foráneas, en un intento de atraer capital extranjero ante la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Como informó CiberCuba en una nota anterior, el gobierno cubano permitirá que inversionistas extranjeros manejen divisas libremente, abran cuentas en el extranjero y contraten personal con mayor autonomía, en un proceso que el propio MINCEX calificó de “dolarización parcial” de la economía.

Sin embargo, para Monreal, esta apertura no elimina los factores que ahuyentan la inversión, sino que los reformula sin cambiar el modelo centralizado y dependiente del Estado, que continúa controlando las principales decisiones y flujos financieros.