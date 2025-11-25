Díaz-Canel apela a la “creatividad y valentía” para sostener la economía cubana

Vídeos relacionados:

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó este lunes que “hacer una feria en las condiciones actuales es una expresión de nuestra resiliencia y de nuestro concepto de resistencia creativa”, en declaraciones ofrecidas a la prensa durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

Según publicó la Presidencia de Cuba en su perfil de Facebook, el gobernante sostuvo que el propósito del régimen no es solo resistir el embargo de Estados Unidos, sino hacerlo “con creatividad, con desarrollo, con alianzas, con ciencia e innovación”.

Captura Facebook / Presidencia Cuba

Díaz-Canel aseguró que el país busca “superar la adversidad y las circunstancias que impone el bloqueo” y que la feria constituye una oportunidad para “mostrar las potencialidades de Cuba y asumir las capacidades de otros” con el fin de impulsar proyectos conjuntos.

“Hay que hacer alianzas productivas y de negocios que tributen al desarrollo del país. No hacerlo sería condenar el futuro, y también el presente”, insistió el gobernante, que llamó a “no amedrentarse ni por huracanes ni por bloqueos recrudecidos”.

Durante sus declaraciones, Díaz-Canel también reconoció la debacle financiera del país y la existencia de deudas con empresarios extranjeros, aunque afirmó que “a pesar de eso, siguen en Cuba, por compromiso y respeto”.

El líder cubano agradeció a los inversionistas que, según dijo, “han apostado por Cuba y han hecho parte de su vida y de sus negocios en el país”, expresando confianza en que “vendrán tiempos mejores”.

Aunque el gobernante cubano habla de "confianza", hace unos días el régimen bloqueó las cuentas en divisas de todas las empresas extranjeras y las sedes diplomáticas en la isla.

Según EFE, el gobierno de Díaz-Canel habría comunicado a las empresas extranjeras que no podrán extraer ni transferir al exterior las divisas que tienen depositadas actualmente en bancos del país, lo que supone un corralito silencioso para los inversionistas extranjeros.

A la vez, el régimen propone a estas empresas la posibilidad de apertura de un tipo de cuentas “reales” que sean alimentadas con divisas desde el exterior, a cambio de lo cual podrían usarse para transferencias al exterior y retiradas de efectivo.