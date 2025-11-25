Díaz-Canel apela a la “creatividad y valentía” para sostener la economía cubana

Vídeos relacionados:
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó este lunes que “hacer una feria en las condiciones actuales es una expresión de nuestra resiliencia y de nuestro concepto de resistencia creativa”, en declaraciones ofrecidas a la prensa durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).
Según publicó la Presidencia de Cuba en su perfil de Facebook, el gobernante sostuvo que el propósito del régimen no es solo resistir el embargo de Estados Unidos, sino hacerlo “con creatividad, con desarrollo, con alianzas, con ciencia e innovación”.
Díaz-Canel aseguró que el país busca “superar la adversidad y las circunstancias que impone el bloqueo” y que la feria constituye una oportunidad para “mostrar las potencialidades de Cuba y asumir las capacidades de otros” con el fin de impulsar proyectos conjuntos.
“Hay que hacer alianzas productivas y de negocios que tributen al desarrollo del país. No hacerlo sería condenar el futuro, y también el presente”, insistió el gobernante, que llamó a “no amedrentarse ni por huracanes ni por bloqueos recrudecidos”.
Durante sus declaraciones, Díaz-Canel también reconoció la debacle financiera del país y la existencia de deudas con empresarios extranjeros, aunque afirmó que “a pesar de eso, siguen en Cuba, por compromiso y respeto”.
El líder cubano agradeció a los inversionistas que, según dijo, “han apostado por Cuba y han hecho parte de su vida y de sus negocios en el país”, expresando confianza en que “vendrán tiempos mejores”.
Aunque el gobernante cubano habla de "confianza", hace unos días el régimen bloqueó las cuentas en divisas de todas las empresas extranjeras y las sedes diplomáticas en la isla.
Según EFE, el gobierno de Díaz-Canel habría comunicado a las empresas extranjeras que no podrán extraer ni transferir al exterior las divisas que tienen depositadas actualmente en bancos del país, lo que supone un corralito silencioso para los inversionistas extranjeros.
A la vez, el régimen propone a estas empresas la posibilidad de apertura de un tipo de cuentas “reales” que sean alimentadas con divisas desde el exterior, a cambio de lo cual podrían usarse para transferencias al exterior y retiradas de efectivo.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Económica y Social en Cuba bajo el Gobierno de Díaz-Canel
¿Cuál es el enfoque de Díaz-Canel para mejorar la economía cubana?
Díaz-Canel enfatiza la "creatividad y valentía" para sostener la economía cubana, buscando superar la adversidad con alianzas, ciencia e innovación, a pesar del embargo de Estados Unidos. El mandatario insiste en la necesidad de ser creativos y resilientes para enfrentar los retos económicos actuales.
¿Qué obstáculos enfrenta Cuba para su desarrollo económico?
Cuba enfrenta múltiples obstáculos para su desarrollo económico, entre ellos, el embargo de Estados Unidos, la crisis energética, la escasez de alimentos y deudas con empresarios extranjeros. Además, el país sufre apagones prolongados y un sistema eléctrico ineficiente, lo que afecta gravemente todos los sectores.
¿Cómo ha respondido Díaz-Canel a las críticas sobre la situación económica en Cuba?
Díaz-Canel ha atribuido los problemas económicos principalmente al embargo de Estados Unidos y ha insistido en la "resistencia creativa" como lema para superar la crisis. Sin embargo, economistas y críticos señalan que las políticas internas ineficaces y la falta de reformas estructurales también son factores clave en la situación actual.
¿Qué medidas propone Díaz-Canel para enfrentar la crisis energética en Cuba?
Díaz-Canel ha mencionado avances en la generación distribuida y la incorporación de parques solares, pero no se han visto mejoras significativas en la vida cotidiana de los ciudadanos. La crisis energética sigue siendo un gran desafío, afectando gravemente a hospitales, escuelas y el suministro de agua potable.
