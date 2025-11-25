Régimen cubano aspira a desarrollar una inteligencia artificial “soberana”

Inauguran en FIHAV primer stand de IA en Cuba con la presencia de Miguel Díaz-Canel

El régimen cubano anunció este lunes la creación del primer Consorcio de Inteligencia Artificial (IA) del país, una organización que reunirá a 22 miembros fundadores provenientes de universidades, instituciones estatales y empresas tecnológicas.

El proyecto, mostrado en la jornada inaugural de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) 2025, busca fortalecer la cooperación nacional en materia de innovación y avanzar hacia una supuesta mayor “soberanía digital”.

De acuerdo con Prensa Latina, la iniciativa fue presentada por Rafael Luis Torralba, presidente del Parque Científico Tecnológico de La Habana, quien explicó que el consorcio nace tras una coordinación entre el Ministerio de Comunicaciones y diversas entidades públicas y privadas.

Torralba afirmó que el objetivo principal es integrar los esfuerzos que actualmente se desarrollan de forma aislada en Cuba y crear una red colaborativa para compartir conocimientos, proyectos y soluciones tecnológicas basadas en IA.

El anuncio se enmarca en la presentación del primer espacio dedicado a la inteligencia artificial en el país, un ecosistema digital que agrupa proyectos relacionados con ciudades inteligentes, salud, arte, educación e industria.

Según el directivo, la creación del consorcio permitirá a Cuba participar activamente en foros internacionales de inteligencia artificial y aplicar a proyectos de cooperación tecnológica global, además de impulsar la formación y el desarrollo de soluciones propias.

“Queremos trabajar con nuestros propios problemas y en nuestros contextos, para que la inteligencia artificial sirva realmente a la economía y a la sociedad cubana”, señaló Torralba, quien destacó la importancia de entrenar modelos de IA adaptados al lenguaje y realidad del país.

Entre los proyectos mencionados figura “Cecilia”, una IA generativa desarrollada por la Universidad de La Habana que busca comprender mejor el lenguaje natural del español cubano.

En la primera jornada de la FIHAV, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó que “hacer una feria en las condiciones actuales es una expresión de nuestra resiliencia y de nuestro concepto de resistencia creativa”.

Según publicó la Presidencia de Cuba en su perfil de Facebook, el gobernante sostuvo que el propósito del régimen no es solo resistir el embargo de Estados Unidos, sino hacerlo “con creatividad, con desarrollo, con alianzas, con ciencia e innovación”.