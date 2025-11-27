Cubanos protestan frente a la Embajada en España en apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso

Vídeos relacionados:

Un grupo de cubanos exiliados protestó este jueves frente a la Embajada y el Consulado del régimen de La Habana en Madrid para denunciar la represión política en la isla y exigir la liberación del preso político Yosvany Rosell García Caso, quien cumple 35 días en huelga de hambre.

La manifestación fue convocada por activistas de la plataforma Avanna Libre, quienes difundieron imágenes y videos de la protesta en redes sociales, mostrando carteles, consignas y pegatinas con mensajes contra la dictadura cubana.

“Esta mañana nos plantamos frente al consulado y la embajada de la tiranía cubana en Madrid, cómplices de un país colapsado por la pandemia, las epidemias, el hambre y la represión”, señaló el grupo en un comunicado.

Durante la acción, los manifestantes pegaron adhesivos en las paredes y accesos de la sede diplomática, denunciando presuntas violaciones de las leyes de protección de datos y espionaje político cometidas desde las misiones cubanas en Europa.

También desplegaron una bandera de Cuba “por dentro”, símbolo de protesta que busca mostrar “la otra cara de la isla que el régimen intenta ocultar al mundo”.

“Cada foto y cada segundo de este vídeo son una denuncia directa a esa embajada y a ese consulado que representan a la tiranía, no al pueblo de Cuba”, afirmaron los organizadores, encabezados por la activista Avana de la Torre.

El acto estuvo dedicado al preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021 y actualmente en huelga de hambre desde hace más de un mes.

Según denuncias de su familia, el activista se encuentra en estado crítico, con síntomas de deshidratación y daño renal.

“Yosvany está jugando con su propio cuerpo la única carta que le han dejado para denunciar el horror de las cárceles del régimen”, expresaron los manifestantes.

Los activistas acusaron a las sedes diplomáticas cubanas de servir como centros de control político y represión extraterritorial, señalando que “desde esas sedes se violan leyes europeas de privacidad y se exporta terrorismo de Estado disfrazado de diplomacia”.

Las imágenes compartidas muestran pancartas con frases como “Libertad para los presos del 11J”, “Fuera la dictadura de Cuba” y “Embajada del miedo, no del pueblo”.

Las protestas frente a embajadas cubanas en Europa se han multiplicado, especialmente en España, Alemania, Italia y República Checa, impulsadas por colectivos de derechos humanos que denuncian la situación de los presos políticos y el deterioro social en la isla.

“Seguiremos en las calles hasta que caiga la dictadura”, aseguró uno de los participantes al cierre de la protesta.