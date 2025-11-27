Fugitivo español intentó casarse en Cuba para conseguir la residencia

Vídeos relacionados:

Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en su país a 13 años y medio de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad que fuera detenido en La Habana, planeaba casarse para obtener la residencia cubana.

En declaraciones a la Televisión de Galicia (TVG), el inspector de la Interpol Roberto Llamazares aseguró que el hombre “estaba intentando regularizar su situación”.

Ramos Soto llegó a La Habana en julio e “intentaba pasar desapercibido”, llevando “una vida tranquila”, agregó Llamazares.

El pederasta vivía en El Vedado, regentaba una tienda de serigrafía y hacía sesiones de fotos.

Según 20 minutos Martín Soto, como se daba a conocer en La Habana, era un habitual de los bares y restaurantes del Vedado: “visitaba exposiciones, participaba en talleres artísticos y colaboraba con artistas locales”.

La Sexta explica, por su parte, desde hacía meses la policía cubana había comunicado a las autoridades españolas que Ramos Soto estaba “localizado y tranquilo”.

“Va siempre con una mulata”, figuraba en los informes policiales enviados desde Cuba, asegura La Sexta. La mujer iba a ser su futura esposa.

El caso

Según informó la agencia EFE, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días al fugitivo, cuya extradición fue solicitada formalmente por el Gobierno de España tras una orden emitida por la Audiencia Provincial de Ourense el pasado 31 de octubre.

Fuentes consultadas por la agencia de prensa aseguraron que las autoridades cubanas sabían desde hacía meses que Ramos Soto se encontraba en la isla y lo mantenían bajo observación debido a la condena pendiente. Sin embargo, su captura no se efectuó hasta ahora.

De acuerdo con la información difundida, existe disposición por parte de ambos gobiernos para facilitar el traslado del detenido a España, aunque actualmente no hay un acuerdo de extradición vigente entre La Habana y Madrid, recordó EFE.

Ramos figura entre los diez fugitivos más buscados por la justicia española, según la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional, que este lunes pidió la colaboración ciudadana para obtener pistas sobre su paradero.

Natural de Ourense y de 50 años, fue condenado por abusos sexuales y prácticas sádicas contra una alumna menor de edad, cometidos cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Tras ser sentenciado en julio de 2025, el hombre desobedeció la orden de ingreso en prisión y emprendió la fuga.

Las investigaciones policiales apuntan a que huyó primero a Portugal, desde donde viajó a Brasil, posteriormente a Perú y finalmente a Cuba, país en el que contaría con apoyo logístico, según sospechaban las autoridades españolas.

Ramos, además de haber sido profesor de educación infantil y primaria, era exmilitante de la extinta formación En Marea y conocido en su ciudad natal por impartir clases de música y por su activismo político.

Su inclusión en la lista de fugitivos prioritarios responde, según la Policía española, a una cuestión estratégica, junto a otros criminales buscados, entre ellos narcotraficantes, agresores sexuales, un asesino y un histórico atracador.

Ramos residía en La Habana y publicaba fotos en redes mientras era buscado por la justicia española

De acuerdo con el diario La Voz de Galicia, Martiño Ramos contactó con la víctima cuando ella tenía 11 años y era su alumna de música, iniciando una relación de manipulación y acoso que derivó en abusos continuados durante varios años.

Los ataques comenzaron en el aula del colegio y se intensificaron fuera del centro, con episodios de violencia física y prácticas sádicas.

La menor, que tenía 16 años cuando decidió denunciar, rompió el silencio en septiembre de 2021, tras uno de los episodios más violentos, en el que el profesor la golpeó y la abandonó en un descampado.

Durante el juicio se reveló que Ramos había contactado con otras alumnas menores con intenciones similares, lo que generó alarma en la comunidad educativa.

El caso provocó una protesta pública de padres y maestros en 2024 para exigir a la Xunta de Galicia un protocolo que permitiera suspender de las aulas a docentes investigados por delitos sexuales.

La Consellería de Educación confirmó que Ramos fue suspendido de empleo y sueldo tras conocerse el primer fallo judicial, y un año después, el Gobierno gallego implementó un nuevo protocolo contra la violencia en el ámbito educativo.

El fallo judicial de la Audiencia Provincial de Ourense no solo le impuso 13 años y medio de prisión, sino también 21 años de inhabilitación para trabajar con menores, 8 años y medio de libertad vigilada, 20 años y medio de prohibición de acercamiento a la víctima y una indemnización de 30,000 euros.

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en julio de 2025, pero el condenado aprovechó su libertad provisional para huir de España antes de recibir la notificación oficial.

Mientras tanto, Ramos residía en La Habana y mantenía actividad pública en redes sociales, compartiendo imágenes de su vida cotidiana en la isla.

Según confirmaron fuentes del Gobierno español y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el proceso de extradición podría ser largo debido a la falta de un tratado vigente entre Cuba y España.

Ramos fue también conocido por su implicación en la vida cultural y política de Ourense: dirigió agrupaciones musicales, organizó eventos históricos como A Bela Auria y participó en movimientos de izquierda como Ourense en Común y En Marea, aunque nunca ocupó cargos electos.