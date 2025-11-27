Profundo pesar por la muerte de Nabila, niña cubana con parálisis cerebral

Vídeos relacionados:

La comunidad solidaria cubana amaneció desgarrada tras conocerse la muerte de Nabila, una niña con parálisis cerebral que formaba parte de la iniciativa humanitaria "Aliento de Vida", programa de atención a niños y jóvenes con parálisis cerebral.

La noticia fue confirmada por el coordinador del proyecto, Yankiel Fernández, quien compartió un emotivo mensaje en Facebook para despedir a la pequeña.

Según expresó, la niña era "una de nuestras amadas princesas", recordada por la valentía con la que enfrentaba su condición de salud y por la alegría que transmitía a todos los que la acompañaron en su proceso.

"A pesar de los desafíos que enfrentó, su espíritu radiante y su sonrisa nos enseñaron a valorar cada momento y a luchar con amor", señaló Fernández.

Captura de Facebook / Aliento de Vida / Yankiel Fernández

El activista agradeció a quienes ayudaron, donaron y brindaron apoyo a la familia de la menor durante su vida.

Lo más leído hoy:

"Su generosidad y compasión hicieron posible que Nabila y otros niños como ella recibieran el amor y la atención que merecen", dijo.

Captura de Facebook / Aliento de Vida / Yankiel Fernández

Decenas de usuarios expresaron sus condolencias, enviando palabras de fuerza a los padres y a los demás familiares, quienes durante años enfrentaron una dura batalla marcada por las carencias materiales y la fragilidad del sistema sanitario cubano.

Una lucha condicionada por la escasez

La muerte de Nabila revive la discusión sobre la situación de los niños con discapacidades severas en Cuba, cuyas vidas dependen de medicamentos casi imposibles de conseguir en la isla.

En septiembre de 2023, el humorista y filántropo Limay Blanco pidió ayuda pública para que la niña pudiera acceder al Clobazam, un fármaco imprescindible para controlar las convulsiones que sufría.

Ese llamado reflejó la cruda realidad de miles de familias cubanas obligadas a recurrir a redes solidarias, donaciones del exterior o a la desesperada búsqueda en redes sociales para obtener medicamentos básicos.

Muchos de ellos no se encuentran en farmacias y, aun cuando aparecen, su precio en el mercado informal resulta inalcanzable para la mayoría.

La escasez de medicinas, insumos sanitarios, alimentos especiales y recursos necesarios para la atención de personas con necesidades particulares se ha agudizado en medio de la crisis general que atraviesa el país.

Mientras el gobierno insiste en mensajes triunfalistas y celebraciones oficiales, la falta de políticas efectivas y de una infraestructura de salud capaz de responder a la demanda golpea especialmente a los más vulnerables.

El dolor que se repite

La comunidad del proyecto "Aliento de Vida" lamentó que Nabila sea uno de varios niños fallecidos recientemente dentro de su programa de apoyo a menores con parálisis cerebral.

"Nabila siempre vivirá en nuestros corazones, y continuaremos su lucha promoviendo la inclusión y el amor. Que su historia nos inspire a seguir brindando esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan", expresó el líder de la iniciativa.

Aunque la organización asegura que seguirá brindando atención y promoviendo inclusión, el dolor colectivo revela el abandono estructural del sector más frágil de la sociedad cubana.

En la Cuba actual, la supervivencia de un niño enfermo depende no solo del sistema de salud público, sino de la solidaridad de personas desconocidas y de donaciones espontáneas.

En un país que durante décadas presumió de su atención médica gratuita, hoy la vida de un menor enfermo puede depender de algo tan básico -y tan escaso- como un medicamento.

La historia de Nabila, como dijo Fernández, deja una huella. Pero también deja preguntas sobre un sistema que no logra proteger a quienes más necesitan ayuda: los niños que luchan por vivir.