Mueren dos personas en Santiago de Cuba tras consumir falso “alumbre” vendido en las calles

Vídeos relacionados:
Dos trabajadores de la Universidad de Santiago de Cuba murieron tras consumir un producto vendido de manera ilegal en las calles como “alumbre”, que en realidad era un blanqueador industrial sustraído de los almacenes de Mar Verde, según informó el perfil oficial Comunicación Asamblea Santiago Cuba en redes sociales.
El alumbre, cuyo nombre químico es sulfato de aluminio y potasio (KAl(SO₄)₂·12H₂O), se utiliza comúnmente como coagulante en el tratamiento del agua.
Su función es agrupar y sedimentar las partículas en suspensión para clarificar el líquido antes de su consumo, pero no sirve para desinfectar ni debe ingerirse directamente.
La alerta emitida por el perfil oficialista advierte que “elementos inescrupulosos” robaron de los almacenes de Mar Verde un lote de blanqueador industrial y lo están vendiendo como si fuera “blanqueador de alumbre”.
Ese producto, altamente tóxico, habría provocado la muerte de los dos trabajadores universitarios y pone en riesgo a toda la población.
Lo más leído hoy:
La advertencia llega en un contexto de emergencia sanitaria en Santiago de Cuba, donde el paso del huracán Melissa, hace casi un mes, dejó graves daños en la infraestructura hidráulica.
Desde entonces, el agua llega a los hogares con abundantes sedimentos y un tono marrón oscuro, lo que ha llevado a muchos residentes a recurrir al uso de alumbre para intentar clarificarla.
Sin embargo, ante la escasez del producto en las redes estatales, personas sin escrúpulos lo están falsificando y vendiendo en las calles, aprovechando la necesidad de la población.
Las autoridades pidieron a los ciudadanos no comprar ni usar “alumbre”, y acudir inmediatamente a un centro de salud si presentan síntomas de intoxicación o malestar tras consumir agua tratada con el producto.
El hecho pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema de distribución de agua y la falta de control sanitario en las provincias orientales, donde la crisis tras el paso del huracán se ha profundizado.
Mientras tanto, las familias santiagueras siguen intentando potabilizar por su cuenta el agua turbia que llega a sus hogares, en medio de la escasez y la desprotección oficial.
Algunos acuden a métodos como colocar telas, generalmente de gasa, en la salida de la pila o llave, para así “colar” el líquido en una suerte de filtro improvisado.
Otros emplean filtros que hace algunos años se vendieron en las tiendas recaudadoras de divisas, pero de los cuales hace tiempo el régimen no vende piezas de repuesto.
En no pocos casos las hierven, cuando tienen corriente eléctrica, o emplean métodos como las hornillas a carbón o leña, aunque aporta un sabor desagradable al líquido, y de todas formas esto no elimina las impurezas.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de salud y agua en Santiago de Cuba
¿Qué causó la muerte de dos trabajadores universitarios en Santiago de Cuba?
Los trabajadores murieron tras consumir un blanqueador industrial vendido ilegalmente como "alumbre". Este producto, altamente tóxico, fue sustraído de los almacenes de Mar Verde y vendido en las calles, aprovechando la escasez de alumbre verdadero que se utiliza para clarificar el agua en medio de la crisis hídrica tras el huracán Melissa.
¿Por qué hay una crisis de agua en Santiago de Cuba?
La crisis de agua en Santiago de Cuba se debe a la destrucción de la infraestructura hidráulica tras el huracán Melissa, la persistente sequía y la falta de mantenimiento del sistema de distribución de agua. Estos problemas han dejado a miles de personas sin acceso regular a agua potable, obligando a la población a buscar alternativas peligrosas para su potabilización.
¿Qué medidas han tomado las autoridades ante la crisis de agua y salud?
Las autoridades han pedido a los ciudadanos no comprar ni usar "alumbre" vendido en las calles y acudir a un centro de salud si presentan síntomas de intoxicación. Además, se ha instado a la población a un aprovechamiento más eficiente del agua, aunque las soluciones oficiales han sido insuficientes y muchas comunidades siguen sin recibir suministro regular de agua.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a la situación en Santiago de Cuba?
El huracán Melissa ha agravado significativamente la crisis de agua y salud en Santiago de Cuba. Las lluvias y crecidas provocaron daños en la infraestructura hidráulica, dejando a muchas comunidades sin acceso a agua potable y obligando a la población a recurrir a métodos peligrosos para clarificar el agua, mientras la asistencia oficial ha sido limitada.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.