Mueren dos personas en Santiago de Cuba tras consumir falso “alumbre” vendido en las calles

Vídeos relacionados:

Dos trabajadores de la Universidad de Santiago de Cuba murieron tras consumir un producto vendido de manera ilegal en las calles como “alumbre”, que en realidad era un blanqueador industrial sustraído de los almacenes de Mar Verde, según informó el perfil oficial Comunicación Asamblea Santiago Cuba en redes sociales.

El alumbre, cuyo nombre químico es sulfato de aluminio y potasio (KAl(SO₄)₂·12H₂O), se utiliza comúnmente como coagulante en el tratamiento del agua.

Su función es agrupar y sedimentar las partículas en suspensión para clarificar el líquido antes de su consumo, pero no sirve para desinfectar ni debe ingerirse directamente.

La alerta emitida por el perfil oficialista advierte que “elementos inescrupulosos” robaron de los almacenes de Mar Verde un lote de blanqueador industrial y lo están vendiendo como si fuera “blanqueador de alumbre”.

Captura Facebook / Comunicación Asamblea Santiago Cuba

Ese producto, altamente tóxico, habría provocado la muerte de los dos trabajadores universitarios y pone en riesgo a toda la población.

Lo más leído hoy:

La advertencia llega en un contexto de emergencia sanitaria en Santiago de Cuba, donde el paso del huracán Melissa, hace casi un mes, dejó graves daños en la infraestructura hidráulica.

Desde entonces, el agua llega a los hogares con abundantes sedimentos y un tono marrón oscuro, lo que ha llevado a muchos residentes a recurrir al uso de alumbre para intentar clarificarla.

Sin embargo, ante la escasez del producto en las redes estatales, personas sin escrúpulos lo están falsificando y vendiendo en las calles, aprovechando la necesidad de la población.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos no comprar ni usar “alumbre”, y acudir inmediatamente a un centro de salud si presentan síntomas de intoxicación o malestar tras consumir agua tratada con el producto.

El hecho pone nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema de distribución de agua y la falta de control sanitario en las provincias orientales, donde la crisis tras el paso del huracán se ha profundizado.

Mientras tanto, las familias santiagueras siguen intentando potabilizar por su cuenta el agua turbia que llega a sus hogares, en medio de la escasez y la desprotección oficial.

Algunos acuden a métodos como colocar telas, generalmente de gasa, en la salida de la pila o llave, para así “colar” el líquido en una suerte de filtro improvisado.

Otros emplean filtros que hace algunos años se vendieron en las tiendas recaudadoras de divisas, pero de los cuales hace tiempo el régimen no vende piezas de repuesto.

En no pocos casos las hierven, cuando tienen corriente eléctrica, o emplean métodos como las hornillas a carbón o leña, aunque aporta un sabor desagradable al líquido, y de todas formas esto no elimina las impurezas.