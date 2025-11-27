Cubano muere en accidente en Miami tras sufrir un infarto mientras manejaba

Vídeos relacionados:

La fatalidad jugó en contra de Rancel Artiles, un padre cubano de 33 años que perdió la vida la semana anterior en un fatal accidente de tráfico en Miami-Dade, tras sufrir un infarto mientras conducía.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. del pasado 20 de noviembre, cuando Artiles manejaba por la calle 36 del NW, cerca de la avenida 72 NW (Milam Dairy Rd).

El joven sufrió un infarto cardiaco y como consecuencia, provocó un accidente vehicular que le causó la muerte, reveló el periodista de Univision Javier Díaz este miércoles en sus redes sociales.

Según informó la Oficina del Sheriff del Miami-Dade a medios de prensa locales, Artiles estrelló su automóvil contra otro vehículo y después, contra un árbol, tras lo cual fue llevado de urgencia a un hospital, donde falleció.

El joven cubano dejó a un hijo de 10 años y a su madre enferma en Cuba, según informaron fuentes allegadas a la familia. Artiles había llegado a Estados Unidos hace sólo cuatro años, como parte del éxodo de miles de ciudadanos de la isla, “en busca de un futuro mejor para él y quienes dejó en Cuba”, subrayó Díaz en su publicación en Facebook.

Amigos del joven pidieron ayuda para repatriar su cuerpo, pues no tiene familiares en EE.UU. Con tal fin, abrieron una cuenta en la plataforma GoFundMe, para recolectar fondos que permitan llevarlo a su tierra natal y que su madre, hijo y demás familiares puedan darle el último adiós.

“Hoy nos duele despedir a Rancel Artiles, nuestro querido “El Pincho”, un amigo que dejó huellas profundas en cada uno de nosotros”, escribió Dorent Durán, organizador de la recaudación desde Miami, Florida.

Destacó el propósito que llevó a Artiles a emigrar a EE.UU. y afirmó que “su sueño más grande” era regresar a su país para volver a ver a su madre y a su hijo, “abrazarlos y compartir con ellos todo lo que había logrado”.

“Su partida nos ha tomado por sorpresa, sin esperarlo, dejando un enorme vacío entre todos sus amigos, quienes lo queríamos profundamente”, lamentó. “Nuestro único deseo ahora es que su familia pueda darle el último adiós que él merece. Por eso acudimos a la solidaridad de quienes puedan aportar algo para hacer posible su regreso a casa, junto a los suyos”.

Hasta el momento, la campaña de donación ha reunido $7,159, el 90 % del monto fijado para cubrir los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a Cuba.

La semana anterior, otro joven padre cubano falleció también en un accidente de tránsito, en el estado de Virginia.

Un choque en la Interestatal 95 arrebató la vida de Diego Murgia Ramos, de 23 años, quien trabajaba arduamente para mantener a su familia en Estados Unidos.

En medio del profundo dolor por la pérdida, sus seres queridos pidieron colaboración para poder recaudar el dinero necesario para repatriar su cuerpo y darle un entierro digno.