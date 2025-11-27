Dos motoristas lesionados en accidente de tránsito en Yateras

Vídeos relacionados:

Un accidente de motocicletas en el municipio de Yateras, Guantánamo, dejó este jueves dos personas lesionadas y movilizó a los equipos de emergencia locales.

La Cruz Roja de Yateras informó del suceso en su página de Facebook con imágenes de su actuación tras el siniestro.

Según la nota, el choque dejó "dos lesionados, un código rojo y un código verde". Un paciente catalogado como código rojo está en condición grave y requiere atención prioritaria, y el de código verde sufre lesiones de menor entidad.

De acuerdo con la información, la coordinación entre la Cruz Roja municipal, la provincial y el Servicio Integral de Urgencias Médicas (SIUM) de la provincia permitió la atención y traslado de los heridos.

El parte publicado no ofrece detalles sobre las causas de la circunstancias en que ocurrió el accidente ni datos de los lesionados.

El siniestro en Guantánamo se inscribe en una cadena de accidentes viales recientes y trágicos que han ocupado la atención pública.

A principios de noviembre, la comunidad de motoristas en La Habana se vio sacudida por la muerte de Joel Milera Barceló, conocido en la capital como "El Miller", un reparador de baterías de motos eléctricas que falleció tras perder el control de su vehículo en el Malecón, cerca del hospital Hermanos Ameijeiras.

Testigos y usuarios de redes sociales relataron la conmoción en el lugar.

Milera fue trasladado al Hospital Calixto García, donde se confirmó su fallecimiento.

También en los últimos meses se reportó la muerte, tras permanecer en estado crítico 21 días, de la joven Marcia Deulofeu Hernández, víctima de un accidente en moto en Artemisa.

Estos episodios reavivan la preocupación por la seguridad vial en la Isla y por la creciente presencia de motocicletas y ciclomotores en el parque circulante.

Los datos oficiales citados en los reportes apuntan a una tendencia preocupante: motos y ciclomotores participan en más de la mitad de los siniestros de tráfico en el país -52 % de los accidentes- y son responsables del 32 % de las muertes y del 42 % de los lesionados, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

El aumento del uso de motocicletas en años recientes se ha vinculado, además, al colapso del transporte público, que ha empujado a muchos a optar por estos vehículos como alternativa para desplazarse.

En redes sociales, choferes y vecinos recuerdan el mal estado de ciertas carreteras y la imprudencia de conductores que "van a lo loco" como factores que aumentan el riesgo de siniestros.

En el caso compartido desde Yateras, usuarios agradecieron que no hubiese fallecidos y subrayaron la fragilidad del sistema de transporte: "Pronta recuperación a los lesionados y mucho cuidado, choferes; todos quieren salir y llegar vivos a casa", escribió un residente de Santiago de Cuba.

Mientras tanto, las cifras y las historias de víctimas y sobrevivientes mantienen vivo el reclamo social por mejores condiciones viales, campañas de prevención y una mayor supervisión en el tránsito cotidiano.