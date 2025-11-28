Trump anuncia que suspenderá la migración desde países del Tercer Mundo: Estos son sus argumentos

Donald Trump (Imagen de referencia) Foto © X/The White House

El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que suspenderá permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo a EE.UU. como parte de una ofensiva integral contra lo que califica como una “invasión destructiva” que amenaza la seguridad, la economía y la cohesión social del país.

En un extenso mensaje publicado en Truth Social durante el feriado de Acción de Gracias, Trump arremetió contra las políticas migratorias anteriores, y delineó las medidas más radicales de su administración hasta la fecha.

“Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país”, aseveró.

La publicación, que se convirtió rápidamente en tendencia, refleja un endurecimiento absoluto de la política migratoria bajo su gobierno.

Trump afirmó que solo una política de “migración inversa” puede corregir lo que considera “décadas de errores acumulados” en la frontera y los procesos de admisión.

El fin de los beneficios para migrantes y la promesa de expulsiones masivas

En su mensaje, el presidente fue aún más lejos al prometer que su gobierno eliminará todos los subsidios y beneficios federales a los no ciudadanos, deportará a quienes considera una “carga pública”, y desnaturalizará a migrantes que -según él- atenten contra la estabilidad del país.

“Eliminaré todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país; desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental", dijo.

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas mediante un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Autopen", añadió.

En tono desafiante, concluyó su publicación con una frase dirigida a sus adversarios:

“¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa! ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”.

“Cientos de miles de refugiados sin control”: el caso afgano y la narrativa del miedo

El giro radical ocurre tras un incidente que ha sido ampliamente citado por el mandatario como ejemplo de “los peligros de una migración mal gestionada”.

El pasado miércoles, un ciudadano afgano identificado como Rahmanullah Lakanwal, que ingresó al país con un visado especial durante la retirada de tropas de Afganistán, disparó a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, provocando la muerte de una soldado de apenas 20 años e hiriendo de gravedad a otro soldado.

Trump no tardó en reaccionar.

“Esto es parte del horrendo puente aéreo desde Afganistán. Cientos de miles de personas llegaron a nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación. Lo solucionaremos, pero nunca olvidaremos lo que el corrupto Joe Biden y sus matones le hicieron a nuestro país”, escribió en Truth Social junto a una foto de cientos de afganos en un avión con destino a EE.UU.

El mandatario además envió un mensaje de apoyo a las fuerzas armadas: “Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional, a todo nuestro Ejército y a las fuerzas del orden. Son verdaderos héroes.”

La lista negra de los “países de preocupación”: Cubanos y venezolanos bajo revisión

Paralelamente, el gobierno también ha ordenado una revisión exhaustiva de todas las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia y Haití.

El director del USCIS, Joseph B. Edlow, explicó que la medida es parte de un esfuerzo por verificar posibles amenazas a la seguridad nacional. preocupación.”

Esto incluye casos de reunificación familiar, refugio político, asilo y parole humanitario. Las consecuencias pueden ir desde demoras en trámites, hasta revocación de la residencia legal si se detectan irregularidades.

Simultáneamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está revisando también las aprobaciones de asilo concedidas durante la administración anterior, especialmente en casos de procedencia “sensible”.

Trump ha sido especialmente agresivo en su retórica contra comunidades específicas. En otro post, usó un tono incendiario para referirse a los migrantes somalíes en Minnesota y a la congresista Ilhan Omar, afirmando:

“Cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control total del otrora gran estado de Minnesota. Las pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus casas.”

Sobre Omar, escribió:

“La peor ‘congresista’ de nuestro país, Ilhan Omar, siempre envuelta en su hijab de pañales [...] se queja con odio de nuestro país, su Constitución y lo ‘mal’ que la tratan, cuando su lugar de origen es una nación decadente y plagada de crimen, que esencialmente ni siquiera es un país.”

Estas declaraciones han sido denunciadas por múltiples organizaciones de derechos civiles por su carácter racista y deshumanizante.

“La disfunción social es culpa de los migrantes”: Trump carga contra los beneficios sociales

En otra publicación, Trump acusó directamente a la inmigración de ser la causa principal de la disfunción social en Estados Unidos:

“Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos: escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits”.

Además, aseguró que el sistema beneficia a los migrantes a expensas de los ciudadanos: “Un migrante que gana $30,000 con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente $50,000 en beneficios anuales para su familia.”

Conclusión: Hacia una migración cero

Las declaraciones de Trump confirman que su administración se encamina hacia una política de “migración cero” para los países del Tercer Mundo, con medidas que van desde la suspensión de visados y revocación de residencias, hasta la deportación masiva y eliminación de beneficios sociales.

Más allá de sus implicaciones legales, el discurso del presidente marca un punto de inflexión ideológico: una concepción de la migración como amenaza que debe ser combatida con herramientas excepcionales, incluso si eso implica despojar de derechos a personas ya radicadas legalmente en el país.

Las consecuencias de esta estrategia -para millones de migrantes, incluidos miles de cubanos- están por verse, pero todo indica que la guerra contra la inmigración no solo continuará, sino que se intensificará con más fuerza que nunca bajo el mandato actual de Donald Trump.