Redada del FBI y HSI en San Antonio deja a cuatro cubanos detenidos

Vídeos relacionados:

Cuatro cubanos fueron detenidos durante una redada de inmigración ejecutada a mediados de mes por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, que resultó en el arresto de 143 inmigrantes en San Antonio, Texas, según informes oficiales.

Las agencias federales confirmaron en un comunicado difundido este martes que el operativo se llevó a cabo el 16 de noviembre, en el norte de San Antonio, con la ayuda del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

De los 143 inmigrantes arrestados, 51 son miembros confirmados de la pandilla Tren de Aragua (TdA) de Venezuela, aseguraron las autoridades.

Además de los cuatro cubanos, fueron detenidos 98 inmigrantes de nacionalidad venezolana, 21 de Honduras, 14 de México, dos de Ecuador y uno, respectivamente, de Nicaragua, Perú, Guatemala y El Salvador.

Según la información oficial, 25 de estas personas tienen antecedentes penales en EE.UU., 13 por delitos graves y 12 por cargos menores. No se especificó sus nombres ni nacionalidades.

Tampoco se ha revelado la identidad y los cargos -si los tuvieran- que pesan sobre los ciudadanos cubanos arrestados.

Lo más leído hoy:

Comunicado del FBI y HSI. Tomado de X/@FBISanAntonio

Todas las personas fueron puestas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), “para ser sometidas a procedimientos migratorios llevados a cabo de conformidad con el debido proceso legal”.

La operación se ejecutó cerca del 5939 de San Pedro Avenue, en San Antonio, “un área previamente reportada como un punto de reunión frecuente para personas que se cree están asociadas con TdA y otros elementos criminales, incluida la distribución de narcóticos, posesión ilegal de armas y trata de personas”, puntualizaron las autoridades federales.

La semana anterior, las oficinas de campo del FBI y HSI en San Antonio anunciaron la creación de un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional regional para el Sur de Texas, con el objetivo de “combatir las amenazas emergentes de las organizaciones criminales transnacionales”.

Estas organizaciones “han generado violencia en comunidades de todo el país, haciendo casi imposible para muchos evitar los impactos de las empresas criminales relacionadas con las drogas y la actividad delictiva conexa”, advirtieron.

La administración Trump declaró oficialmente al TdA como organización terrorista extranjera por considerarla una amenaza a la seguridad nacional.

Detenciones de migrantes cubanos en San Antonio y otras ciudades de Texas

En los últimos meses, numerosos ciudadanos cubanos han sido arrestados en San Antonio y otras ciudades de Texas, y recluidos en centros de detención de ICE, donde son procesados para su deportación.

Muchos de ellos han sido detenidos por agentes de ICE tras presentarse ante la corte migratoria en citas rutinarias para regularizar su estatus. Se han documentado decenas de historias de nacionales de Cuba separados de sus familias en medio de procesos migratorios en EE.UU.

Activistas y abogados han advertido que, en estos casos, la falta de transparencia y la discrecionalidad de ICE generan un clima de inseguridad entre las familias migrantes de la isla.

A la par, las autoridades han dado a conocer la captura en Texas de cubanos que han sido condenados o tienen cargos pendientes por delitos cometidos en EE.UU., muchos de ellos con órdenes finales de deportación vigentes.

La gravedad de los delitos de algunos de estos cubanos ha llevado a que sean considerados entre “lo peor de lo peor”, una clasificación de ICE que agrupa a inmigrantes con antecedentes penales peligrosos, quienes representan una amenaza para la seguridad pública y son capturados con el fin de expulsarlos definitivamente del país.