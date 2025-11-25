Redada del FBI y HSI en San Antonio deja a cuatro cubanos detenidos

Vídeos relacionados:
Cuatro cubanos fueron detenidos durante una redada de inmigración ejecutada a mediados de mes por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, que resultó en el arresto de 143 inmigrantes en San Antonio, Texas, según informes oficiales.
Las agencias federales confirmaron en un comunicado difundido este martes que el operativo se llevó a cabo el 16 de noviembre, en el norte de San Antonio, con la ayuda del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
De los 143 inmigrantes arrestados, 51 son miembros confirmados de la pandilla Tren de Aragua (TdA) de Venezuela, aseguraron las autoridades.
Además de los cuatro cubanos, fueron detenidos 98 inmigrantes de nacionalidad venezolana, 21 de Honduras, 14 de México, dos de Ecuador y uno, respectivamente, de Nicaragua, Perú, Guatemala y El Salvador.
Según la información oficial, 25 de estas personas tienen antecedentes penales en EE.UU., 13 por delitos graves y 12 por cargos menores. No se especificó sus nombres ni nacionalidades.
Tampoco se ha revelado la identidad y los cargos -si los tuvieran- que pesan sobre los ciudadanos cubanos arrestados.
Lo más leído hoy:
Todas las personas fueron puestas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), “para ser sometidas a procedimientos migratorios llevados a cabo de conformidad con el debido proceso legal”.
La operación se ejecutó cerca del 5939 de San Pedro Avenue, en San Antonio, “un área previamente reportada como un punto de reunión frecuente para personas que se cree están asociadas con TdA y otros elementos criminales, incluida la distribución de narcóticos, posesión ilegal de armas y trata de personas”, puntualizaron las autoridades federales.
La semana anterior, las oficinas de campo del FBI y HSI en San Antonio anunciaron la creación de un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional regional para el Sur de Texas, con el objetivo de “combatir las amenazas emergentes de las organizaciones criminales transnacionales”.
Estas organizaciones “han generado violencia en comunidades de todo el país, haciendo casi imposible para muchos evitar los impactos de las empresas criminales relacionadas con las drogas y la actividad delictiva conexa”, advirtieron.
La administración Trump declaró oficialmente al TdA como organización terrorista extranjera por considerarla una amenaza a la seguridad nacional.
Detenciones de migrantes cubanos en San Antonio y otras ciudades de Texas
En los últimos meses, numerosos ciudadanos cubanos han sido arrestados en San Antonio y otras ciudades de Texas, y recluidos en centros de detención de ICE, donde son procesados para su deportación.
Muchos de ellos han sido detenidos por agentes de ICE tras presentarse ante la corte migratoria en citas rutinarias para regularizar su estatus. Se han documentado decenas de historias de nacionales de Cuba separados de sus familias en medio de procesos migratorios en EE.UU.
Activistas y abogados han advertido que, en estos casos, la falta de transparencia y la discrecionalidad de ICE generan un clima de inseguridad entre las familias migrantes de la isla.
A la par, las autoridades han dado a conocer la captura en Texas de cubanos que han sido condenados o tienen cargos pendientes por delitos cometidos en EE.UU., muchos de ellos con órdenes finales de deportación vigentes.
La gravedad de los delitos de algunos de estos cubanos ha llevado a que sean considerados entre “lo peor de lo peor”, una clasificación de ICE que agrupa a inmigrantes con antecedentes penales peligrosos, quienes representan una amenaza para la seguridad pública y son capturados con el fin de expulsarlos definitivamente del país.
Preguntas frecuentes sobre la redada del FBI y HSI en San Antonio, Texas
¿Cuántos cubanos fueron detenidos en la redada de San Antonio?
Durante la redada en San Antonio, Texas, cuatro cubanos fueron detenidos. Esta operación, llevada a cabo el 16 de noviembre, resultó en el arresto de un total de 143 inmigrantes, de los cuales una parte significativa eran de nacionalidad venezolana, hondureña y mexicana, entre otras.
¿Qué es la pandilla Tren de Aragua y qué relación tiene con la redada?
La pandilla Tren de Aragua (TdA) es una organización criminal de origen venezolano, declarada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. En la redada en San Antonio, se confirmó que 51 de los arrestados eran miembros de esta pandilla, la cual está vinculada a actividades delictivas como la distribución de narcóticos y trata de personas.
¿Qué sucede con los detenidos tras la redada en San Antonio?
Los detenidos, incluidos los cuatro cubanos, fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Serán sometidos a procedimientos migratorios, que se llevarán a cabo de conformidad con el debido proceso legal. Aquellos con antecedentes penales graves podrían enfrentar una deportación acelerada.
¿Cómo afecta la política migratoria estadounidense a los migrantes cubanos?
La política migratoria actual ha endurecido las medidas contra los migrantes cubanos, resultando en un aumento de detenciones y deportaciones. Muchos enfrentan procesos legales complejos y, a menudo, son detenidos incluso después de presentarse voluntariamente a citas en cortes migratorias, generando un clima de inseguridad y temor entre las familias migrantes.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.