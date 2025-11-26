Detenidos por ICE otros dos cubanos considerados entre “los peores delincuentes extranjeros” en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a otros dos cubanos con antecedentes penales por graves delitos, en operativos realizados durante los últimos días, en los que fueron capturados inmigrantes ilegales considerados los “peores entre los peores" delincuentes extranjeros, informaron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la detención de inmigrantes indocumentados condenados o acusados de “crímenes atroces” en EE.UU., entre los que mencionó agresión sexual a niños menores de 13 años, agresión agravada a menores, violación, homicidio y tráfico de drogas.

Uno de los cubanos, identificado como Sergio Jesús Villegas Dorta, fue arrestado por agentes de ICE el fin de semana último, indicó el DHS en un comunicado en su sitio oficial.

Villegas ha sido condenado por homicidio intencional con arma, robo y asalto agravado con arma en el condado de Miami-Dade, en Florida.

Mientras, fue detenido este lunes Alberto Delgado Céspedes, también natural de Cuba, quien tiene una condena previa por fabricación y entrega de una sustancia controlada (metanfetamina) en el condado de Lubbock, Texas.

El DHS no dio más detalles sobre los arrestos de ambos cubanos, que forman parte de la ofensiva federal para retirar de las calles estadounidenses a delincuentes extranjeros que las autoridades consideran una “amenaza para la seguridad pública”.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, recalcó que “el 70 % de todos los arrestos del ICE corresponden a extranjeros indocumentados condenados o acusados ​​de un delito en Estados Unidos”, al tiempo que fustigó las afirmaciones de críticos de la administración del presidente Donald Trump sobre detenciones y deportaciones de migrantes únicamente por su estatus ilegal en el país.

Durante las últimas semanas se han registrado numerosos arrestos de ciudadanos cubanos con graves antecedentes penales, dentro de la estrategia del gobierno federal dirigida a identificar y expulsar a extranjeros con prontuarios de delitos particularmente peligrosos.

Sin embargo, la ejecución de las deportaciones de nacionales de Cuba sigue siendo compleja y prolongada, debido a la renuencia del gobierno de La Habana a recibir a ciudadanos que cometieron delitos y cumplieron condenas en prisiones de EE.UU., y que han permanecido fuera de la isla desde antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Cubanos en esos casos, que tienen órdenes definitivas de deportación, han sido enviados a terceros países, pese a los riesgos que ello implica.

Mientras tanto, el último vuelo de deportación desde EE.UU. a Cuba se realizó el pasado 20 de noviembre, con 139 migrantes irregulares retornados.

Con esa operación aérea de ICE, la oncena del año, el total de cubanos devueltos desde EE.UU. en 2025 ascendió a 1,370, cifra que supera los niveles de la administración anterior y refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.