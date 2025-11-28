Trump advierte que deportará "a cualquier extranjero que sea una carga pública o incompatible con la civilización occidental”

Vídeos relacionados:

En un agresivo mensaje divulgado en Truth Social durante el feriado de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas drásticas en materia migratoria que delinean el perfil más extremo de su política hasta la fecha.

Entre las propuestas más polémicas se encuentra la deportación masiva de extranjeros considerados “una carga pública” o “incompatibles con la civilización occidental”.

La publicación, que se convirtió rápidamente en tendencia, ha sido interpretada como una escalada ideológica con profundas implicaciones para millones de migrantes, incluidos quienes ya poseen residencia legal en el país.

Hacia una migración “selectiva” y la exclusión como principio

Trump no dejó lugar a ambigüedades en su planteamiento. Afirmó que suspenderá “permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”, con el objetivo, según dijo, de permitir que el sistema estadounidense “se recupere por completo”.

El mandatario criticó duramente a la administración de Joe Biden, a la que acusa de haber permitido el ingreso masivo de extranjeros por vías que calificó de ilegales:

“Eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden”.

Pero fue más allá. Prometió una purga sistemática de la población migrante en Estados Unidos, comenzando por quienes no cumplan con su estándar de “activo neto para el país”:

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país”.

La afirmación que más ha encendido alarmas, sin embargo, fue la siguiente:

“Deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.

Deportaciones, desnaturalizaciones y retirada de beneficios sociales

El nuevo plan migratorio de Trump contempla la eliminación total de beneficios y subsidios federales para no ciudadanos, así como la desnaturalización de migrantes que, a juicio del mandatario, atenten contra la estabilidad interna del país.

“Eliminaré todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país; desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional”.

Estas políticas, asegura, tendrán como meta una “reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas”, concepto que no definió con precisión pero que remite a un enfoque de exclusión estructural sin precedentes en la historia reciente del país.

“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede remediar por completo esta situación”, afirmó.

Criminalidad, racismo y el uso del miedo como catalizador político

La narrativa de Trump se apoya en un discurso de miedo que asocia la migración con criminalidad, descontrol social y decadencia cultural.

Como ejemplo, citó el reciente asesinato de una soldado de la Guardia Nacional a manos de un ciudadano afgano que ingresó al país durante la retirada militar de Afganistán.

“Esto es parte del horrendo puente aéreo desde Afganistán. Cientos de miles de personas llegaron a nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación”.

La tragedia, aunque aislada, fue utilizada para ilustrar lo que el presidente presenta como una amenaza sistémica.

“Lo solucionaremos, pero nunca olvidaremos lo que el corrupto Joe Biden y sus matones le hicieron a nuestro país”.

Cubanos, venezolanos y la “lista negra” del USCIS

El gobierno también ha comenzado a revisar todas las residencias otorgadas a ciudadanos de 19 países considerados de “preocupación”, entre ellos Cuba y Venezuela.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, confirmó que se trata de una auditoría exhaustiva que afectará solicitudes de asilo, parole humanitario y reunificación familiar.

Las consecuencias pueden incluir demoras administrativas, cancelaciones de visado e incluso la revocación de green cards previamente aprobadas.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional revisa las concesiones de asilo emitidas durante administraciones anteriores, priorizando los casos originarios de países considerados “sensibles” en términos de seguridad.

La migración como chivo expiatorio: “Escuelas fallidas, crimen y déficit”

En otro post, Trump identificó directamente a la inmigración como causa principal de los males sociales que aquejan al país:

“Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos: escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits”.

Según él, el sistema premia económicamente a los migrantes por encima de los ciudadanos: “Un migrante que gana $30,000 con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente $50,000 en beneficios anuales para su familia”.

Conclusión: La “civilización occidental” como frontera ideológica

Más allá del contenido técnico de las medidas, el mensaje de Trump traza una línea divisoria ideológica que coloca la “civilización occidental” como criterio de pertenencia y de exclusión. Bajo esta lógica, no basta con respetar la ley; hay que encajar culturalmente y ser “productivo” según una vara definida unilateralmente por el poder político.

El viraje hacia una política de “migración cero” para los países del Tercer Mundo, la desnaturalización como herramienta coercitiva y la deportación como castigo cultural reconfiguran el panorama migratorio de Estados Unidos en términos draconianos.

Mientras las organizaciones de derechos civiles denuncian un retroceso hacia el nativismo más extremo, miles de migrantes, incluidos cubanos, venezolanos y haitianos, enfrentan un futuro de incertidumbre, exclusión y posible expulsión, incluso después de haber recibido protección legal bajo procesos reconocidos por la ley estadounidense.

Como resumió Trump, en una frase cargada de advertencia:

“¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa! ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”