Maduro ordena a la fuerza aérea “estar lista para defender a Venezuela” y dice confiar en la victoria

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves a la Aviación Militar Bolivariana “estar alerta y lista” ante lo que considera una “amenaza imperialista” de Estados Unidos y aseguró que, si la historia llevara al país a declararse “república en armas”, su destino sería “la victoria”.

En un acto por el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el dictador se dirigió a los oficiales de la fuerza aérea ataviado con un traje verde olivo y una gorra roja, reportó la agencia EFE.

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela”, dijo.

Maduro afirmó que, si el país se declarara una república en armas, tendría “un solo destino: la victoria”.

El mensaje ocurre en medio de un nuevo escenario de tensión con Estados Unidos, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que el mandatario chavista interpreta como una “amenaza para sacarlo del poder”.

El líder del régimen venezolano denunció que “desde hace 17 semanas fuerzas extranjeras imperialistas amenazan con alterar la paz en el Caribe, en Venezuela y en Suramérica bajo falsos y extravagantes argumentos”.

Pese a ello, aseguró que “jamás nada ha quebrado la voluntad” del país.

“Ni el bloqueo, ni las sanciones ni esta guerra psicológica”, dijo.

Según Maduro, Venezuela ha desarrollado una “capacidad inmensa de coordinación, comando, control, comunicación y unión popular-militar-policial” para enfrentar cualquier agresión, y elogió la “fuerza fabulosa de resistencia” que —según él— mantiene el pueblo frente a las “presiones inmorales” de Estados Unidos.

El acto contó también con la presencia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otras autoridades militares.

El discurso de Maduro coincidió con la escalada de tensiones entre Caracas y Washington, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara al Cartel de los Soles —que según el gobierno de Donald Trump estaría liderado por el propio Maduro y altos mandos venezolanos— como grupo terrorista extranjero.

Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Washington de presionar a aerolíneas internacionales para no volar a Venezuela, que enfrenta una crisis de conectividad aérea tras la cancelación de más de treinta vuelos internacionales.

Caracas respondió revocando las licencias de compañías como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

El régimen atribuye las crecientes restricciones al “asedio económico y diplomático” de Estados Unidos, cuyo gobierno mantiene en el Caribe una operación militar contra el narcotráfico reforzada con el portaaviones USS Gerald R. Ford.

En medio de una coyuntura marcada por el endurecimiento del discurso oficialista, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela atraviesa una fase decisiva, insistiendo en la necesidad de cerrar filas frente a lo que califica como agresiones extranjeras. Ese mismo tono fue replicado por otros altos funcionarios del régimen.

Diosdado Cabello desafió abiertamente a las aerolíneas internacionales que han cancelado sus vuelos a Caracas, acusándolas de actuar bajo presiones políticas, y respaldó la decisión del gobierno de revocar licencias a compañías como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca o Latam Colombia.

Mientras tanto, en un giro inesperado, Donald Trump sugirió la posibilidad de un diálogo con Maduro, a lo que el líder chavista respondió diciendo que "todo es posible" si se basa en el respeto mutuo.

La mención de esta eventual apertura ocurre justo cuando Caracas redobla su retórica de confrontación frente a Estados Unidos.