Caos en la venta de medicamentos en calles de La Habana

La prensa oficialista cubana reconoció esta semana una realidad que millones de cubanos sufren a diario: Hay escasez de fármacos en el país y crece la venta descontrolada de medicamentos en las calles de La Habana.

En un reportaje publicado por Cubadebate, se describe cómo el Puente de 100 y Boyeros, en la capital, se ha convertido en un mercado informal donde se comercializan fármacos de todo tipo, desde analgésicos hasta antidepresivos y medicinas de uso controlado.

El texto oficial admite que los pasillos y portales de la zona están llenos de vendedores improvisados que ofrecen medicamentos escasos en la red estatal, sin receta ni control sanitario.

La publicación intenta presentar el fenómeno como un problema aislado, pero su descripción confirma el colapso del sistema de salud y la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a medicinas básicas.

La situación deja al descubierto varias deficiencias estructurales del sistema de salud cubano:

Desabastecimiento generalizado de fármacos en farmacias estatales.

Falta de control sanitario en la distribución y venta de medicamentos.

Ausencia de fiscalización por parte del Ministerio de Salud Pública y las autoridades locales.

Pérdida de trazabilidad de los productos: frascos sin etiquetas, envases abiertos o medicamentos reempaquetados.

Riesgo para la salud pública, con pacientes obligados a comprar medicinas vencidas o almacenadas sin condiciones adecuadas.

Normalización del mercado negro, ante la desesperación de quienes no pueden acceder al suministro formal.

El reportaje del medio estatal también reconoce que fármacos de uso controlado, como la carbamazepina, se venden libremente junto a vitaminas y analgésicos comunes.

La ausencia de mecanismos efectivos de supervisión convierte cada compra en una apuesta peligrosa para los consumidores, que desconocen la procedencia o el estado de los productos.

A pesar de los intentos del régimen por maquillar la crisis, el propio testimonio de su prensa oficial evidencia una degradación profunda del sistema sanitario.

La escasez, el deterioro institucional y la corrupción han generado un circuito paralelo que opera a plena luz del día, ante la vista y tolerancia de las autoridades.

Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo de Estados Unidos, los cubanos siguen enfrentando un problema mucho más inmediato: la imposibilidad de acceder a medicamentos seguros y asequibles, en medio de una epidemia de chikungunya que afecta peligrosamente a los más vulnerables, los ancianos y los niños pequeños.