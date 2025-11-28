Caos en la venta de medicamentos en calles de La Habana

Vídeos relacionados:
La prensa oficialista cubana reconoció esta semana una realidad que millones de cubanos sufren a diario: Hay escasez de fármacos en el país y crece la venta descontrolada de medicamentos en las calles de La Habana.
En un reportaje publicado por Cubadebate, se describe cómo el Puente de 100 y Boyeros, en la capital, se ha convertido en un mercado informal donde se comercializan fármacos de todo tipo, desde analgésicos hasta antidepresivos y medicinas de uso controlado.
El texto oficial admite que los pasillos y portales de la zona están llenos de vendedores improvisados que ofrecen medicamentos escasos en la red estatal, sin receta ni control sanitario.
La publicación intenta presentar el fenómeno como un problema aislado, pero su descripción confirma el colapso del sistema de salud y la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a medicinas básicas.
La situación deja al descubierto varias deficiencias estructurales del sistema de salud cubano:
- Desabastecimiento generalizado de fármacos en farmacias estatales.
- Falta de control sanitario en la distribución y venta de medicamentos.
- Ausencia de fiscalización por parte del Ministerio de Salud Pública y las autoridades locales.
- Pérdida de trazabilidad de los productos: frascos sin etiquetas, envases abiertos o medicamentos reempaquetados.
- Riesgo para la salud pública, con pacientes obligados a comprar medicinas vencidas o almacenadas sin condiciones adecuadas.
- Normalización del mercado negro, ante la desesperación de quienes no pueden acceder al suministro formal.
El reportaje del medio estatal también reconoce que fármacos de uso controlado, como la carbamazepina, se venden libremente junto a vitaminas y analgésicos comunes.
Lo más leído hoy:
La ausencia de mecanismos efectivos de supervisión convierte cada compra en una apuesta peligrosa para los consumidores, que desconocen la procedencia o el estado de los productos.
A pesar de los intentos del régimen por maquillar la crisis, el propio testimonio de su prensa oficial evidencia una degradación profunda del sistema sanitario.
La escasez, el deterioro institucional y la corrupción han generado un circuito paralelo que opera a plena luz del día, ante la vista y tolerancia de las autoridades.
Mientras el gobierno insiste en culpar al embargo de Estados Unidos, los cubanos siguen enfrentando un problema mucho más inmediato: la imposibilidad de acceder a medicamentos seguros y asequibles, en medio de una epidemia de chikungunya que afecta peligrosamente a los más vulnerables, los ancianos y los niños pequeños.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de medicamentos en Cuba
¿Por qué hay escasez de medicamentos en Cuba?
La escasez de medicamentos en Cuba se debe a una combinación de desabastecimiento generalizado en las farmacias estatales, falta de control sanitario, y una gestión ineficaz por parte del gobierno. Esta situación ha llevado a la proliferación de un mercado negro donde se venden fármacos vencidos o sin control sanitario. El gobierno cubano ha culpado al embargo de Estados Unidos, pero muchos ciudadanos y observadores señalan la ineficiencia administrativa y la corrupción como las causas principales de esta crisis.
¿Cómo afecta la crisis de medicamentos a la salud pública en Cuba?
La crisis de medicamentos en Cuba pone en riesgo la salud pública al obligar a los ciudadanos a recurrir al mercado informal para adquirir medicinas de dudosa procedencia. Esto ha resultado en casos de intoxicaciones y muertes, como el trágico caso de un niño en Santiago de Cuba que falleció tras ingerir un medicamento no certificado. La falta de medicamentos esenciales, como fármacos para enfermedades crónicas, también agrava la situación sanitaria, aumentando el riesgo de complicaciones médicas y mortalidad.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la escasez de medicamentos?
A pesar de admitir la crisis, el gobierno cubano no ha implementado medidas efectivas para resolver la escasez de medicamentos. Han anunciado planes de colaboración con China para producir aspirina, pero estos esfuerzos no han aliviado la falta de fármacos en las farmacias. Además, el gobierno mantiene su enfoque en culpar al embargo estadounidense, sin abordar la ineficiencia interna ni implementar reformas estructurales en el sistema de salud.
¿Cuál es el impacto del mercado negro de medicamentos en Cuba?
El mercado negro de medicamentos en Cuba ha crecido significativamente debido a la escasez en el sistema formal. Este mercado informal ofrece fármacos sin control sanitario, lo que representa un gran riesgo para la salud de los consumidores. La falta de regulación y supervisión permite la venta de medicamentos vencidos o adulterados, lo que ha resultado en casos de intoxicación y complicaciones médicas graves. Además, el acceso a estos medicamentos suele estar condicionado por el precio, lo que agrava la desigualdad en el acceso a la salud.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.