Escándalo en Bayamo: Empleado del Laboratorio de Microbiología robaba insumos para revenderlos

Un trabajador del Laboratorio Provincial de Microbiología, en Bayamo, provincia de Granma, fue detenido por agentes del Ministerio del Interior (MININT) tras ser identificado como el responsable de un robo con fuerza de materiales sanitarios esenciales para el funcionamiento del centro.

La información fue difundida por el perfil de Aytana Alama, quien publicó en redes sociales los detalles del caso, aportados por un empleado de la institución.

Según el testimonio, el detenido sustrajo algodón, guantes quirúrgicos, bisturíes y cemento médico, materiales indispensables para la atención de pacientes y la labor diagnóstica del laboratorio.

“Este individuo conoce la importancia de dicho centro, cuyo objetivo es proteger a la población contra enfermedades infecciosas y parasitarias, y aun así decidió robar insumos vitales para venderlos en el mercado informal”, relató la fuente citada.

El Laboratorio Provincial de Microbiología de Bayamo es una de las instituciones claves en el diagnóstico y control de enfermedades infecciosas y exóticas en la región oriental del país.

La pérdida de estos recursos representa un grave perjuicio para el sistema de salud, ya afectado por la falta de materiales, medicamentos y reactivos en medio de la crisis sanitaria que vive Cuba, subrayó el perfil, de corte oficialista.

El trabajador arrestado presuntamente vendía los insumos robados en el mercado negro, donde los precios de materiales médicos se han disparado ante la escasez crónica en hospitales y farmacias.

“Es un hecho lamentable que refleja no solo la falta de ética, sino también la desesperación y el deterioro del sistema. Los propios trabajadores están cayendo en la corrupción para sobrevivir”, comentó un profesional de la salud de Bayamo.

De acuerdo con la publicación, los agentes del Ministerio del Interior investigaron el hecho y lograron detener al principal responsable, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial del MINSAP ni del Gobierno provincial sobre el caso.

El hecho ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por la inseguridad en los centros de salud y la corrupción institucional.

“Esto pasa cuando los trabajadores ganan 3.000 pesos y tienen que enfrentarse a la miseria. No justifico el robo, pero el hambre y la falta de esperanza están haciendo estragos”, opinó un internauta.

En los últimos meses, varios reportes de CiberCuba han documentado robos de medicamentos, alimentos hospitalarios y materiales médicos en diferentes provincias del país, muchos de los cuales terminan revendidos en el mercado informal o a través de redes clandestinas.