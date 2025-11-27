Gobierno actualiza cifras de la epidemia en Cuba: “Los niños siguen siendo mayoría en terapia intensiva”

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) actualizó este jueves las cifras de la epidemia de arbovirosis que afecta al país, y confirmó que los menores de edad continúan siendo la mayoría de los pacientes ingresados en terapia intensiva.

Según la doctora Susana Suárez Tamayo, directora de Salud Ambiental del MINSAP, las 14 provincias del país mantienen una elevada incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, con 5.940 pacientes reportados con síndrome febril inespecífico en las últimas 24 horas.

“Los niños siguen siendo la población más afectada. En salas de cuidados intensivos permanecen 102 pacientes, de ellos 76 en estado grave y 24 críticos”, precisó Suárez en la revista Buenos Días de la televisión oficialista.

Explicó que la población con más hospitalizaciones en cuidados intensivos son los menores de 18 años.

El informe sanitario confirma la presencia activa del dengue y el chikungunya en todo el territorio nacional, con cifras en aumento respecto a días anteriores.

“Ayer se realizaron 170 pruebas de dengue y se confirmaron más casos que el día anterior. En total, hay 47 pacientes ingresados por esta enfermedad”, explicó la funcionaria.

El chikungunya sumó 916 casos nuevos en las últimas 24 horas, con circulación confirmada en las 15 provincias, mientras que el virus oropouche acumula 4.122 contagios en lo que va de año, distribuidos en 12 provincias.

“El oropouche se mantiene estable, sin nuevos diagnósticos desde septiembre, aunque seguimos vigilando su posible reactivación”, añadió Suárez.

El MINSAP señaló que Santiago de Cuba, La Habana y Sancti Spíritus concentran la mayor incidencia de casos febriles y arbovirosis, con un aumento sostenido de ingresos pediátricos.

Fuentes médicas alertan que la situación se agrava por la escasez de medicamentos, reactivos y medios de diagnóstico, lo que obliga a muchos hospitales a trabajar en condiciones precarias y sin recursos suficientes para atender a los pacientes graves.

“La falta de insecticidas, fumigación irregular y déficit de medicamentos antipiréticos está dejando a los niños en una situación crítica”, explicó un especialista bajo condición de anonimato.

Cuba enfrenta desde hace meses una combinación de brotes epidémicos y un colapso sanitario sin precedentes, marcado por la falta de insumos, apagones prolongados y hospitales deteriorados.

A pesar de las declaraciones oficiales que hablan de “control epidemiológico”, las cifras revelan un repunte constante de casos de dengue y chikungunya desde el inicio del año.