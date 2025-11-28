EE.UU. alerta sobre video falso que promete refugio y residencia a inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre un video falso que circula en redes sociales y promete un supuesto “Nuevo Programa de Refugio” para migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
El contenido, compartido en plataformas como Facebook, TikTok y WhatsApp, también afirma falsamente que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para otorgar visas de trabajo a las parejas de los migrantes, presentándolo como un beneficio inmediato.
Las autoridades desmintieron la información. A través de la cuenta en X Migración USA Oficial el gobierno estadounidense aclaró que “no existe ningún programa ni orden ejecutiva con esas características”.
Además, las autoridades migratorias pidieron a los usuarios verificar siempre con fuentes gubernamentales oficiales antes de compartir o creer publicaciones de origen dudoso.
“En redes sociales circula un video que anuncia un supuesto ‘Nuevo Programa de Refugio’ (...). Nada de esto es cierto”, publicó la entidad.
El falso video ha generado confusión entre comunidades migrantes, sobre todo cubanas y venezolanas, que enfrentan largas esperas y limitaciones para regularizar su estatus en Estados Unidos.
Las autoridades recordaron que la única información válida sobre trámites migratorios está disponible en el portal oficial www.uscis.gov, y advirtieron que quienes participen en estafas digitales podrían ser víctimas de robo de dinero o identidad.
Trump ordena revisar a todos los refugiados admitidos durante el gobierno de Biden
Mientras tanto, la administración de Donald Trump anunció este jueves una revisión completa de todos los refugiados admitidos durante el mandato de Joe Biden, lo que podría afectar a unas 200 mil personas.
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, firmó un memorando que instruye volver a entrevistar a los refugiados admitidos entre 2021 y 2025 y suspender las aprobaciones de green cards para ese grupo, alegando falta de revisión detallada en el proceso anterior.
Organizaciones humanitarias calificaron la medida como “cruel e innecesaria”, advirtiendo que podría dejar sin estatus legal a miles de refugiados, muchos de ellos procedentes de zonas de guerra o persecución política.
La Casa Blanca defendió la decisión como parte del compromiso de Trump de “restaurar el control del sistema migratorio y proteger la seguridad nacional”.
Preguntas frecuentes sobre el video falso de refugio para migrantes y políticas migratorias de EE.UU.
¿Existe un "Nuevo Programa de Refugio" para migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití?
No, no existe ningún "Nuevo Programa de Refugio" para estos países. El gobierno de Estados Unidos ha desmentido la existencia de este programa a través de su cuenta oficial de migración en X, aclarando que no hay tal programa ni orden ejecutiva que lo respalde.
¿Qué recomienda el gobierno de EE.UU. para verificar información sobre programas migratorios?
El gobierno de EE.UU. aconseja siempre verificar la información con fuentes gubernamentales oficiales antes de compartir o creer en publicaciones de origen dudoso. La información válida sobre trámites migratorios está disponible en el portal oficial www.uscis.gov.
¿Qué acciones está tomando la administración Trump respecto a los refugiados admitidos durante el gobierno de Biden?
La administración Trump ha ordenado una revisión completa de los refugiados admitidos durante el gobierno de Biden. Esta revisión incluye volver a entrevistar a los refugiados admitidos entre 2021 y 2025 y suspender las aprobaciones de green cards para este grupo, alegando una falta de revisión detallada en el proceso anterior.
¿Cómo afecta la cancelación del parole humanitario a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela?
La cancelación del parole humanitario deja en una situación de vulnerabilidad a más de 530,000 migrantes, quienes deben abandonar EE.UU. o enfrentarse a la deportación forzosa. Este programa, implementado por Biden, fue revocado por Trump, afectando significativamente a las comunidades de estos países.
¿Qué impacto tiene la revocación de permisos de trabajo y estatus legal en los beneficiarios del parole humanitario?
La revocación de permisos de trabajo y estatus legal afecta directamente a miles de migrantes, dejándolos sin protección legal y enfrentando potencialmente procesos de deportación. Las organizaciones defensoras de derechos de los migrantes califican esta medida de "inhumana".
