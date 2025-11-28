Falsa consulta religiosa: Casa del Caribe advierte sobre estafador en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La Casa del Caribe, una de las instituciones culturales más reconocidas de Santiago de Cuba, alertó sobre la presencia en esa ciudad de un individuo que ofrece consultas religiosas en la vía pública, alegando actuar bajo su amparo.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad desmintió rotundamente cualquier vínculo con esa persona y calificó de “falso” y “no autorizado” su proceder.
"En los últimos días, ha circulado información errónea sobre un individuo que está ofreciendo consultas religiosas a las personas en la calle alegando estar amparado por la Casa del Caribe. Queremos alertar a la comunidad sobre la falsedad de tal proceder y ofrecimiento", dice el texto.
La Casa del Caribe declaró que no autoriza ningún procedimiento de ese tipo, que "en última instancia debiera estar coordinado con sus proyectos oficiales".
El centro santiaguero, conocido por su trabajo en la promoción de la cultura popular tradicional y la religiosidad afrocaribeña, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y no dejarse llevar por rumores o informaciones no verificadas.
“Defendemos la autenticidad de nuestras expresiones culturales y religiosas, y rechazamos cualquier intento de manipularlas con fines personales o económicos”, subrayó la institución.
Lo más leído hoy:
El caso ha generado preocupación en la comunidad religiosa y cultural en Santiago de Cuba, donde crece el temor por el aumento de prácticas falsas y estafas que se amparan en símbolos de la fe popular cubana.
Preguntas frecuentes sobre estafas y alertas en Santiago de Cuba
¿Qué ha declarado la Casa del Caribe sobre las consultas religiosas falsas?
La Casa del Caribe ha desmentido cualquier vínculo con un individuo que ofrece consultas religiosas en la vía pública, calificando su proceder de "falso" y "no autorizado". La institución ha instado a la comunidad a no dejarse llevar por rumores no verificados y a mantener la autenticidad de las expresiones culturales y religiosas.
¿Cómo pueden los residentes de Santiago de Cuba protegerse de estafas religiosas?
Los residentes deben verificar siempre la información en fuentes oficiales y evitar confiar en individuos que ofrezcan servicios religiosos sin autorización. Es importante mantenerse alerta y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
¿Qué otras estafas han sido reportadas recientemente en Cuba?
Además de las consultas religiosas falsas, se han reportado estafas a través de phishing en WhatsApp prometiendo datos móviles gratis, estafas con citas de visa en el Consulado de Panamá, y engaños con anillos falsos en La Habana. Estas estafas se aprovechan de la crisis económica y la falta de transparencia en algunos procesos.
¿Qué acción recomienda la Casa del Caribe ante estos incidentes?
La Casa del Caribe sugiere mantenerse alerta y no dejarse llevar por rumores. Recomienda defender la autenticidad de las expresiones culturales y religiosas y rechazar cualquier intento de manipulación con fines personales o económicos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.