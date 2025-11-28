Falsa consulta religiosa: Casa del Caribe advierte sobre estafador en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La Casa del Caribe, una de las instituciones culturales más reconocidas de Santiago de Cuba, alertó sobre la presencia en esa ciudad de un individuo que ofrece consultas religiosas en la vía pública, alegando actuar bajo su amparo.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad desmintió rotundamente cualquier vínculo con esa persona y calificó de “falso” y “no autorizado” su proceder.

"En los últimos días, ha circulado información errónea sobre un individuo que está ofreciendo consultas religiosas a las personas en la calle alegando estar amparado por la Casa del Caribe. Queremos alertar a la comunidad sobre la falsedad de tal proceder y ofrecimiento", dice el texto.

La Casa del Caribe declaró que no autoriza ningún procedimiento de ese tipo, que "en última instancia debiera estar coordinado con sus proyectos oficiales".

El centro santiaguero, conocido por su trabajo en la promoción de la cultura popular tradicional y la religiosidad afrocaribeña, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y no dejarse llevar por rumores o informaciones no verificadas.

“Defendemos la autenticidad de nuestras expresiones culturales y religiosas, y rechazamos cualquier intento de manipularlas con fines personales o económicos”, subrayó la institución.

El caso ha generado preocupación en la comunidad religiosa y cultural en Santiago de Cuba, donde crece el temor por el aumento de prácticas falsas y estafas que se amparan en símbolos de la fe popular cubana.