Trump anuncia que retirará la ciudadanía a inmigrantes que “socaven la tranquilidad nacional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un nuevo paquete de medidas migratorias radicales que incluirían la revocación de la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que, según su criterio, “socaven la tranquilidad nacional” o “no sean un activo neto para el país”.

El anuncio fue difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca (@WhiteHouse) y replicado por el propio mandatario en su cuenta personal, en un mensaje publicado con motivo del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

“Desnaturalizaremos a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica, y deportaremos a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no sea compatible con la civilización occidental”, escribió Trump.

El mandatario afirmó que suspenderá de manera permanente la migración desde “todos los países del Tercer Mundo”, con el objetivo de “permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

También prometió terminar los millones de admisiones “ilegales” aprobadas durante la presidencia de Joe Biden e impedir el acceso a beneficios federales a los no ciudadanos.

“Removeremos a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país. Solo una migración inversa puede curar esta situación”, añadió el mandatario.

El presidente argumentó que la política migratoria de las últimas décadas ha “erosionado el progreso tecnológico y económico” del país y culpó a la inmigración masiva de “fallas en la educación, aumento del crimen, hospitales saturados y déficit crecientes”.

“El pueblo estadounidense, por su nobleza, ha permitido que su país sea dividido, invadido y saqueado por la corrección política y la estupidez. Eso se acabó”, escribió Trump.

En su mensaje, Trump apuntó directamente contra el estado de Minnesota y la congresista Ilhan Omar, a quienes acusó de “traicionar a los estadounidenses” por su política migratoria. Analistas calificaron sus declaraciones de xenófobas y peligrosas.

Las declaraciones desataron críticas de organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas, que advirtieron que las medidas propuestas violarían la Constitución y la Enmienda XIV, que garantiza la ciudadanía a toda persona naturalizada en el país.

“La denaturalización selectiva basada en criterios políticos o ideológicos sería una violación flagrante de la igualdad ante la ley”, advirtió la ACLU.

Analistas señalan que la retórica de Trump se endurece mientras busca consolidar el apoyo del ala ultraconservadora republicana de cara a las elecciones de 2026.

Desde su retorno al poder, Trump ha impulsado un programa de “Migración Cero” que incluye centros de detención ampliados, deportaciones aceleradas y cierre total de la frontera sur. Sus nuevas políticas buscarán “revertir la migración” y “recuperar la identidad estadounidense”.

“Solo aquellos que aman a Estados Unidos permanecerán aquí. Los que odian, roban o destruyen lo que representa este país, no estarán por mucho tiempo”, concluyó Trump.