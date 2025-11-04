“Tuve que ir a emergencia”: La Dura explica la verdadera razón por la que terminó en el hospital

La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, preocupó a sus seguidores tras confesar que hace unos días tuvo que acudir a urgencias debido a un fuerte dolor en la zona de los riñones.
A través de sus historias de Instagram, la ex pareja del reguetonero Jacob Forever explicó que llevaba tiempo sintiendo molestias cada vez que pasaba muchas horas sentada.
“Cuando paso mucho tiempo sentada me causa mucho dolor aquí abajo, en la zona de los riñones. No les había comentado, pero la semana pasada tuve que ir a emergencia porque tenía un dolor muy fuerte aquí abajo, en la zona de los riñones, y resulta ser que tenía infección en los riñones. Estoy tomando ahora antibióticos, cuidándome para mejorar cada día”, contó La Dura en el video.
La popular creadora de contenido, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, aseguró que se encuentra en tratamiento y enfocada en recuperarse completamente.
Sus fanáticos le enviaron numerosos mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación y agradeciéndole por compartir de manera tan abierta su experiencia de salud.
Preguntas Frecuentes sobre La Dura y su Salud
¿Qué le ocurrió a La Dura que la llevó a urgencias?
La Dura tuvo que acudir a urgencias debido a un fuerte dolor en la zona de los riñones. La influencer cubana explicó que fue diagnosticada con una infección renal y actualmente está bajo tratamiento con antibióticos para mejorar su salud.
¿Cómo está enfrentando La Dura su tratamiento de salud?
La Dura está tomando antibióticos y cuidándose para mejorar cada día. La influencer se encuentra enfocada en su recuperación y ha compartido con sus seguidores que está comprometida con su tratamiento para superar la infección renal.
¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de La Dura ante su estado de salud?
Los seguidores de La Dura le han enviado numerosos mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación y agradeciéndole por compartir abiertamente su experiencia de salud. La comunidad de seguidores ha mostrado gran preocupación y solidaridad hacia la influencer.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.