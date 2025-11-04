“Tuve que ir a emergencia”: La Dura explica la verdadera razón por la que terminó en el hospital

La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, preocupó a sus seguidores tras confesar que hace unos días tuvo que acudir a urgencias debido a un fuerte dolor en la zona de los riñones.

A través de sus historias de Instagram, la ex pareja del reguetonero Jacob Forever explicó que llevaba tiempo sintiendo molestias cada vez que pasaba muchas horas sentada.

“Cuando paso mucho tiempo sentada me causa mucho dolor aquí abajo, en la zona de los riñones. No les había comentado, pero la semana pasada tuve que ir a emergencia porque tenía un dolor muy fuerte aquí abajo, en la zona de los riñones, y resulta ser que tenía infección en los riñones. Estoy tomando ahora antibióticos, cuidándome para mejorar cada día”, contó La Dura en el video.

La popular creadora de contenido, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, aseguró que se encuentra en tratamiento y enfocada en recuperarse completamente.

Sus fanáticos le enviaron numerosos mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación y agradeciéndole por compartir de manera tan abierta su experiencia de salud.