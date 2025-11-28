Cubano de Hialeah crea impresionante cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y emociona en redes

Un artista cubano ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales al mostrar su impresionante cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, símbolo de fe, esperanza y unidad para los cubanos dentro y fuera de la Isla.
El video, compartido por la cuenta de TikTok @misraices_atelieryoruba, muestra al joven sosteniendo una pintura de gran tamaño donde aparece la Virgen vestida de dorado, con el Niño Jesús en brazos, mientras debajo se representan los tres Juanes —los pescadores que, según la leyenda, encontraron su imagen flotando en la bahía de Nipe hace más de 400 años.
La obra, realizada con un realismo impresionante y un profundo sentido espiritual, ha generado una ola de comentarios llenos de emoción y orgullo entre los internautas cubanos.
“¡WOWWWW! Qué belleza y excelente trabajo, Madre Santísima”, escribió una usuaria conmovida. “Maravilloso. Qué belleza de cuadro”, añadió otra.
“Ten piedad, madre de todos los cubanos que quedan en la isla. Amén”, comentó un seguidor desde Cuba.
El video acumula miles de reproducciones en pocas horas, consolidándose como un homenaje artístico y devocional a la Virgen de la Caridad del Cobre, considerada por creyentes y no creyentes como un símbolo de identidad nacional y esperanza en medio de las dificultades que enfrenta el pueblo cubano.
La imagen de “Cachita”, como cariñosamente la llaman los cubanos, continúa inspirando a artistas dentro y fuera del país, recordando que, incluso en tiempos de crisis, la fe y el arte siguen siendo refugio y motivo de orgullo para toda la nación.
Preguntas frecuentes sobre la Virgen de la Caridad del Cobre y su impacto cultural
¿Quién es la Virgen de la Caridad del Cobre?
La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba, un símbolo de fe, esperanza y unidad para los cubanos dentro y fuera de la Isla. Esta figura religiosa es venerada tanto en el catolicismo como en la santería, donde se le sincretiza con Ochún, orisha del amor y los ríos. Cada 8 de septiembre se celebra su festividad, siendo un día importante para todos los cubanos.
¿Por qué el cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre se ha vuelto viral en redes sociales?
El cuadro del artista cubano se ha vuelto viral porque representa a la Virgen de la Caridad del Cobre con un realismo impresionante y un profundo sentido espiritual. Ha emocionado a miles de usuarios en redes sociales, quienes han expresado su orgullo y emoción por la obra que simboliza identidad y esperanza para el pueblo cubano.
¿Cómo se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba?
El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se celebra el 8 de septiembre, con peregrinaciones al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba, donde miles de devotos acuden para cumplir promesas y rendir homenaje. Sin embargo, este año la festividad se vio afectada por un apagón masivo que obligó a cancelar eventos tradicionales, reflejando las dificultades que enfrenta el país.
¿Qué impacto tuvo el huracán Melissa en el Santuario del Cobre?
El huracán Melissa causó severos daños en el Santuario del Cobre, dejando a su paso deslizamientos de tierra y daños significativos en su estructura. Esto ha generado una gran tristeza entre los creyentes, quienes consideran el santuario un símbolo de fe y esperanza para los cubanos. Se están organizando labores para contabilizar los daños y asistir a las familias afectadas.
