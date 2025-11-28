Cubano de Hialeah crea impresionante cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y emociona en redes

Un artista cubano ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales al mostrar su impresionante cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, símbolo de fe, esperanza y unidad para los cubanos dentro y fuera de la Isla.

El video, compartido por la cuenta de TikTok @misraices_atelieryoruba, muestra al joven sosteniendo una pintura de gran tamaño donde aparece la Virgen vestida de dorado, con el Niño Jesús en brazos, mientras debajo se representan los tres Juanes —los pescadores que, según la leyenda, encontraron su imagen flotando en la bahía de Nipe hace más de 400 años.

La obra, realizada con un realismo impresionante y un profundo sentido espiritual, ha generado una ola de comentarios llenos de emoción y orgullo entre los internautas cubanos.

“¡WOWWWW! Qué belleza y excelente trabajo, Madre Santísima”, escribió una usuaria conmovida. “Maravilloso. Qué belleza de cuadro”, añadió otra.

“Ten piedad, madre de todos los cubanos que quedan en la isla. Amén”, comentó un seguidor desde Cuba.

El video acumula miles de reproducciones en pocas horas, consolidándose como un homenaje artístico y devocional a la Virgen de la Caridad del Cobre, considerada por creyentes y no creyentes como un símbolo de identidad nacional y esperanza en medio de las dificultades que enfrenta el pueblo cubano.

La imagen de “Cachita”, como cariñosamente la llaman los cubanos, continúa inspirando a artistas dentro y fuera del país, recordando que, incluso en tiempos de crisis, la fe y el arte siguen siendo refugio y motivo de orgullo para toda la nación.