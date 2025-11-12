¡No podrás creer cómo lo pescó! Cubano logró la captura más viral de una trucha en Florida

Un cubano protagonizó una de las escenas más virales de los últimos días tras lanzarse literalmente al agua para atrapar una enorme trucha de siete libras detrás de su casa, en Florida.
En el video, compartido en TikTok por el usuario @sper.11, se observa al hombre luchando dentro de un pequeño lago mientras intenta sacar del agua al impresionante pez. Tras varios segundos de esfuerzo, logra dominarla y subirla a la orilla, mostrando con orgullo su trofeo.
Las imágenes, que ya acumulan miles de reproducciones y comentarios, muestran el lado más espontáneo y divertido de la vida cotidiana de los cubanos en el exilio, donde la pesca se convierte no solo en pasatiempo, sino también en motivo de celebración y orgullo.
“¡Atrás de la casa, siete libras la trucha!”, se lee en el texto del video, mientras el pescador sonríe empapado y agotado tras su inesperado chapuzón.
La escena, grabada en un típico vecindario con lago artificial, ha desatado risas y admiración en redes sociales por la manera tan inusual —y efectiva— en que el cubano logró su captura.
Sin duda, una hazaña digna de compartir entre amigos y familiares: una mezcla perfecta de humor, habilidad y espíritu caribeño.
Preguntas frecuentes sobre la captura viral de una trucha en Florida por un cubano
¿Cómo se volvió viral la captura de la trucha por el cubano en Florida?
El video de la captura de la trucha se volvió viral porque muestra al cubano lanzándose al agua para atrapar una trucha de siete libras detrás de su casa en Florida. La espontaneidad y el esfuerzo del pescador han capturado la atención de miles de usuarios en TikTok.
¿Cuál es la reacción de las redes sociales ante el video viral del cubano?
Las redes sociales han reaccionado con risas y admiración ante el video. La escena ha desatado comentarios de humor y reconocimiento por la habilidad y la forma inusual en que el cubano logró su captura, destacando el espíritu caribeño del pescador.
¿Por qué la pesca es importante para los cubanos en el exilio en Florida?
La pesca es un pasatiempo y motivo de celebración para los cubanos en el exilio en Florida. Representa una conexión con su cultura y es una fuente de orgullo y entretenimiento que les permite compartir momentos de alegría y comunidad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.