¡No podrás creer cómo lo pescó! Cubano logró la captura más viral de una trucha en Florida

Un cubano protagonizó una de las escenas más virales de los últimos días tras lanzarse literalmente al agua para atrapar una enorme trucha de siete libras detrás de su casa, en Florida.

En el video, compartido en TikTok por el usuario @sper.11, se observa al hombre luchando dentro de un pequeño lago mientras intenta sacar del agua al impresionante pez. Tras varios segundos de esfuerzo, logra dominarla y subirla a la orilla, mostrando con orgullo su trofeo.

Las imágenes, que ya acumulan miles de reproducciones y comentarios, muestran el lado más espontáneo y divertido de la vida cotidiana de los cubanos en el exilio, donde la pesca se convierte no solo en pasatiempo, sino también en motivo de celebración y orgullo.

“¡Atrás de la casa, siete libras la trucha!”, se lee en el texto del video, mientras el pescador sonríe empapado y agotado tras su inesperado chapuzón.

La escena, grabada en un típico vecindario con lago artificial, ha desatado risas y admiración en redes sociales por la manera tan inusual —y efectiva— en que el cubano logró su captura.

Sin duda, una hazaña digna de compartir entre amigos y familiares: una mezcla perfecta de humor, habilidad y espíritu caribeño.