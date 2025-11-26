Cámara de camionero cubano capta un desenlace casi fatal con otro camión en plena autopista en EE. UU.

El camionero cubano Ihosvanny Rodríguez compartió en TikTok el video del momento en que estuvo a punto de sufrir un accidente en plena autopista mientras conducía su camión de carga en Estados Unidos.
El material, grabado por la cámara instalada en su vehículo, muestra cómo otro camión que circulaba delante se le interpuso justo cuando él iba a adelantar, provocando un peligroso momento en el que ambos vehículos casi colisionan.
“Tacto en la placa, mi gente, que ya empezó el pedido de fin de año. Por poco me meten la misma jugada del turnpike”, escribió Rodríguez en el video, en referencia a una experiencia anterior que aparentemente vivió en la autopista de peaje Turnpike, muy transitada por camioneros.
El clip, publicado hace 20 horas, se ha vuelto viral entre la comunidad de transportistas y cubanos en Estados Unidos, quienes reconocen los riesgos que enfrentan a diario en la carretera, especialmente en estas fechas de alto tráfico por las entregas de fin de año.
En la grabación, captada el 25 de noviembre de 2025, se observa al camionero circulando a más de 65 millas por hora cuando el tráiler blanco realiza la maniobra peligrosa que casi provoca el impacto. Rodríguez, que transportaba vehículos en su camión tipo car hauler, logró mantener el control pese al susto.
La publicación acumula cientos de reacciones y comentarios de apoyo. Muchos usuarios le aconsejan mantener precaución en las vías y destacan la importancia de las cámaras a bordo para registrar incidentes que pueden salvar vidas o servir como prueba ante posibles disputas viales.
Preguntas frecuentes sobre los riesgos de los camioneros cubanos en EE. UU.
¿Cómo logró Ihosvanny Rodríguez evitar el accidente con el otro camión?
Ihosvanny Rodríguez logró evitar el accidente manteniendo el control de su camión a pesar de que otro camión se interpuso en su camino cuando intentaba adelantar en la autopista. La pericia al volante y la rapidez de reflejos fueron clave para evitar la colisión.
¿Por qué es importante que los camioneros lleven cámaras a bordo?
Las cámaras a bordo son importantes porque registran incidentes que pueden salvar vidas o servir como prueba en disputas viales. Estos dispositivos proporcionan evidencia visual de los eventos en la carretera, lo que puede ser crucial para esclarecer responsabilidades en caso de accidentes.
¿Qué riesgos enfrentan los camioneros cubanos en las autopistas de EE. UU.?
Los camioneros cubanos en Estados Unidos enfrentan varios riesgos, especialmente durante las temporadas de alto tráfico. Estos riesgos incluyen maniobras peligrosas de otros conductores, condiciones climáticas adversas y la presión de cumplir con las entregas a tiempo. Además, el tráfico intenso y la necesidad de mantenerse alerta durante largas horas aumentan la posibilidad de incidentes.
¿Cómo se ha recibido el video del incidente en la comunidad de camioneros y cubanos en EE. UU.?
El video de Ihosvanny Rodríguez ha sido bien recibido por la comunidad de camioneros y cubanos en Estados Unidos. El clip se ha vuelto viral, generando numerosos comentarios de apoyo y consejos sobre la importancia de la precaución en la carretera. La comunidad ha destacado la peligrosidad de las maniobras imprudentes y la necesidad de mantener la seguridad en todo momento.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.