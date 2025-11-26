Cámara de camionero cubano capta un desenlace casi fatal con otro camión en plena autopista en EE. UU.

El camionero cubano Ihosvanny Rodríguez compartió en TikTok el video del momento en que estuvo a punto de sufrir un accidente en plena autopista mientras conducía su camión de carga en Estados Unidos.

El material, grabado por la cámara instalada en su vehículo, muestra cómo otro camión que circulaba delante se le interpuso justo cuando él iba a adelantar, provocando un peligroso momento en el que ambos vehículos casi colisionan.

“Tacto en la placa, mi gente, que ya empezó el pedido de fin de año. Por poco me meten la misma jugada del turnpike”, escribió Rodríguez en el video, en referencia a una experiencia anterior que aparentemente vivió en la autopista de peaje Turnpike, muy transitada por camioneros.

El clip, publicado hace 20 horas, se ha vuelto viral entre la comunidad de transportistas y cubanos en Estados Unidos, quienes reconocen los riesgos que enfrentan a diario en la carretera, especialmente en estas fechas de alto tráfico por las entregas de fin de año.

En la grabación, captada el 25 de noviembre de 2025, se observa al camionero circulando a más de 65 millas por hora cuando el tráiler blanco realiza la maniobra peligrosa que casi provoca el impacto. Rodríguez, que transportaba vehículos en su camión tipo car hauler, logró mantener el control pese al susto.

La publicación acumula cientos de reacciones y comentarios de apoyo. Muchos usuarios le aconsejan mantener precaución en las vías y destacan la importancia de las cámaras a bordo para registrar incidentes que pueden salvar vidas o servir como prueba ante posibles disputas viales.