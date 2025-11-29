Trump cancela todas las órdenes ejecutivas que Biden firmó con el autopen

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este viernes la anulación inmediata de todas las órdenes ejecutivas y documentos oficiales firmados por Joe Biden con el uso del autopen, un dispositivo mecánico que replica firmas presidenciales.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó de “ilegales y sin efecto” todos los documentos aprobados de esa forma durante la administración anterior.

“Cualquier documento firmado por el soñoliento Joe Biden con el Autopen —que fueron aproximadamente el 92% de ellos— queda desde este momento sin validez ni efecto legal. El Autopen no puede ser usado sin aprobación directa del Presidente de los Estados Unidos”, escribió el mandatario.

Trump en Truth Social

El presidente aseguró además que Biden no participó directamente en muchas de las decisiones ejecutivas de su gobierno y acusó a su equipo de “usurpar la presidencia” mientras “lo rodeaban en el Despacho Oval”.

El autopen es un dispositivo mecánico utilizado desde los años 50 para reproducir de forma autorizada la firma del presidente en cartas y documentos.

Sin embargo, su uso en decretos ejecutivos ha generado controversia legal, especialmente durante la pandemia, cuando Biden firmó varios documentos de emergencia a distancia.

Trump sostiene que ese uso fue “una violación de la autoridad presidencial” y anunció que los responsables podrían enfrentar cargos de perjurio si confirman que Biden -a quien no perdió la oportunidad de llamar "soñoliento"- aprobó el procedimiento.

La medida ha generado un amplio debate político y jurídico. Demócratas la consideran “una maniobra política sin base legal”, mientras que varios republicanos la celebran como “una restauración de la autoridad presidencial legítima”.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que se prepara una orden ejecutiva formal para implementar la revocación, que deberá especificar qué documentos pierden validez y bajo qué condiciones.

Entre los documentos firmados con autopen durante la administración Biden se incluyen medidas ambientales, programas migratorios, alivios de deuda estudiantil y decretos sanitarios.

De aplicarse estrictamente la cancelación, podrían verse afectados miles de beneficiarios de programas federales.

El anuncio llega tras otras decisiones polémicas del mandatario, como la suspensión de la migración desde países del “Tercer Mundo” y la revocación de ciudadanía a inmigrantes que “socaven la tranquilidad nacional”.