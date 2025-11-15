María Corina Machado a militares en Venezuela: “Bajen sus armas, la hora decisiva es inminente”

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado urgió este sábado a los venezolanos a levantarse “contra un régimen criminal que va de salida” y pidió a los militares del país bajar las armas y unirse al pueblo: “lo que va a pasar ya está pasando”, aseguró.

Su mensaje, en su cuenta de X (antes Twitter), ocurre horas después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró haber tomado una decisión respecto a posibles acciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos rebelamos ante un régimen criminal que va de salida, un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos, y a todo un país secuestrado”, se escucha en el audio posteado por Machado.

En su mensaje, la dirigente dedenunció los abusos del régimen chavista, al que acusó de “asfixiar intencionalmente” a la población, “matar de hambre a la gente” y “dividir a las familias venezolanas”.

Machado apeló especialmente a los funcionarios civiles y militares del país, pidiéndoles que “bajen las armas y se unan al pueblo” en el momento decisivo que —según dijo— “ya está llegando”.

“Bajen las armas. No ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela. Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó”, exhortó Machado.

También mencionó el caso del ingeniero Lewis Mendoza, secuestrado en el estado Trujillo, cuya hija fue captada lanzando un grito desgarrador por su padre: “Esos gritos de dolor no te abandonarán jamás”, agregó la líder opositora, en alusión al sufrimiento de las víctimas del régimen.

El pronunciamiento de la dirigente opositora ocurre un día después de que el presidente Trump declarara ante la prensa: “Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, al ser preguntado sobre posibles acciones militares contra Venezuela.

El mandatario estadounidense ha sostenido durante la semana reuniones con altos mandos del Pentágono, incluyendo al secretario de Guerra Pete Hegseth y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Según informes del Washington Post, en los encuentros se discutieron distintas opciones militares en el marco de la operación “Lanza del Sur” (Southern Spear), que busca frenar el narcotráfico desde Latinoamérica.

Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado su despliegue en el Caribe con cerca de 10,000 soldados y la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, lo que ha sido interpretado como una señal de presión directa sobre el régimen de Maduro.

En su mensaje, la opositora apeló directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes describió como “los peores rehenes del régimen”, forzados a ejecutar órdenes infames contra su propio pueblo.

“Nadie necesita más un camino de redención que aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, los que obedecen órdenes arruinando la vida de sus hermanos. Ellos sienten culpa. No pueden mirar a los ojos a sus hijos ni a sus madres”, subrayó.

La dirigente cerró su mensaje con un llamado a la esperanza y la acción: “Cuando llegue la hora, salgan a abrazar al pueblo, a su pueblo. Sabemos muy bien cómo y cuándo dar ese paso. Sé un héroe, no un criminal. Únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperan”.

Las palabras de Machado se interpretan como una convocatoria a la rebelión cívico-militar frente al régimen, en un momento de creciente presión internacional sobre Caracas y con la posibilidad de una intervención militar liderada por Estados Unidos en el horizonte.