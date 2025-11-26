Congresista Carlos Giménez: “Maduro es el jefe del Cartel de los Soles y debe irse cuanto antes”

Vídeos relacionados:
El congresista cubanoamericano Carlos Giménez advirtió que Venezuela no podrá recuperarse mientras Nicolás Maduro permanezca en el poder, al que responsabilizó de narcotráfico, represión y vínculos con el terrorismo internacional.
Durante una entrevista con Newsmax, Giménez aseguró que “Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, una organización designada como terrorista extranjera”, y añadió que “cuanto más rápido se vaya, mejor será para todos, incluidos los Estados Unidos”.
“El pueblo venezolano básicamente lo expulsó hace un año, y él se ha negado a irse”, declaró el legislador republicano por Florida, recordando que la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, obtuvo la victoria electoral que el régimen se negó a reconocer.
Giménez culpó directamente al dictador de Caracas de ser responsable del colapso venezolano y de la muerte de miles de estadounidenses.
“Maduro ha sido directamente responsable de la muerte de decenas de miles, si no cientos de miles de americanos, porque Venezuela actúa como principal exportador de las drogas que entran a Estados Unidos”, afirmó.
El congresista destacó que en los últimos cinco años el flujo de fentanilo y otras drogas letales ha causado más de medio millón de muertes en el país, y acusó al régimen chavista de operar en alianza con redes criminales transnacionales.
En su cuenta en X, Giménez reforzó su mensaje con la etiqueta #SOSVenezuela y la frase: “The faster Maduro goes, the better” (“Mientras más rápido se vaya Maduro, mejor”).
La también congresista cubanoamericana María Elvira Salazar respaldó la postura de Giménez y lanzó duras críticas a quienes intentan presentar a Maduro como un líder pacífico.
En una serie de publicaciones en X, Salazar respondió a una periodista que defendió al régimen venezolano y escribió: “Maduro no es un presidente de paz. Es un criminal internacional, aliado de los peores enemigos de Estados Unidos y el principal anfitrión de Hezbollah, agentes iraníes y otros extremistas en el hemisferio occidental”.
Salazar añadió que el dictador “ha enviado sistemáticamente al grupo criminal Tren de Aragua a desestabilizar Estados Unidos” y denunció que “cuantos más estadounidenses mueren por sus drogas, más rico se hace él”.
Comparó al gobernante chavista con Osama bin Laden y subrayó que “Maduro es el enemigo, jefe de una organización terrorista extranjera bajo la ley internacional”.
“Estoy con el presidente Trump y con el pueblo venezolano. Nunca defenderé a un dictador que protege terroristas”, concluyó.
Las declaraciones de ambos legisladores reflejan la firme postura del bloque republicano de Florida contra el régimen de Caracas y su respaldo a la política de Donald Trump, que mantiene una línea dura frente a los regímenes autoritarios de la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no descarta un posible diálogo con el líder venezolano Nicolás Maduro, pese a que su administración lo ha acusado de encabezar una organización terrorista.
Según reportó la agencia EFE, el mandatario declaró a bordo del avión presidencial que “podría hablar con él, ya veremos”, al ser consultado por periodistas sobre las razones para dialogar con Maduro.
Trump añadió que “es el líder” y que “podemos salvar vidas”, aunque advirtió que “si podemos hacerlo por las buenas está bien, y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”.
Por su parte, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que el país atraviesa una “coyuntura decisiva para su existencia” y advirtió que está “prohibido fallar” en la defensa de la nación frente a las supuestas amenazas de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Carlos Giménez sobre Maduro y el Cartel de los Soles
¿Por qué Carlos Giménez acusa a Maduro de ser el jefe del Cartel de los Soles?
El congresista Carlos Giménez acusa a Nicolás Maduro de ser el jefe del Cartel de los Soles porque considera que el presidente venezolano está directamente involucrado en actividades de narcotráfico y terrorismo internacional. Giménez sostiene que Maduro ha utilizado su posición para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos, lo que ha resultado en la muerte de miles de estadounidenses.
¿Cómo afecta el Cartel de los Soles a Estados Unidos?
El Cartel de los Soles, según Giménez, ha contribuido a la entrada de drogas letales como el fentanilo en Estados Unidos, causando la muerte de miles de personas. El congresista afirma que Venezuela, bajo el mando de Maduro, actúa como una plataforma para el narcotráfico hacia territorio estadounidense.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos ante el régimen de Maduro según Carlos Giménez?
Según Carlos Giménez, Estados Unidos mantiene una postura firme y crítica contra el régimen de Maduro, calificándolo de narcoterrorista. Giménez destaca que el país norteamericano está dispuesto a tomar acciones militares y diplomáticas para presionar al régimen y combatir el narcotráfico asociado a este.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos contra el Cartel de los Soles?
Estados Unidos ha clasificado al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera y ha realizado operaciones militares para interceptar y destruir envíos de drogas provenientes de Venezuela. Estas acciones se enmarcan dentro de una política de cero tolerancia hacia el narcotráfico y los regímenes que lo facilitan.
¿Qué repercusiones podría tener la presión internacional sobre el régimen de Maduro?
La presión internacional, liderada por Estados Unidos y apoyada por figuras como Carlos Giménez, podría intensificar las tensiones diplomáticas y militares en la región, y aumentar la inestabilidad en Venezuela. Sin embargo, también podría forzar un cambio político en el país si se logra debilitar al régimen de Maduro lo suficiente.
