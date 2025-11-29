Salvador Valdés Mesa dice que Pinar del Río alcanzará el autoabastecimiento de arroz en el 2026

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa aseguró durante una visita a Pinar del Río que la provincia estaría “en condiciones de autoabastecerse” de arroz en 2026, una afirmación que llega en medio del peor escenario productivo de las últimas décadas y en plena dependencia casi absoluta de las importaciones para garantizar la canasta básica.

La declaración tuvo lugar en el contexto del proyecto agrícola Vietnam–Cuba que intentan desarrollar en el municipio de Los Palacios, donde se siembran actualmente unas 871 hectáreas de arroz con la meta de llegar a 1,000, reportó el Canal Caribe.

Para Valdés Mesa, ese avance es suficiente para afirmar que Pinar del Río está “entre las provincias más próximas” al autoabastecimiento, incluso sin esperar al Plan de Desarrollo proyectado para 2030.

Sin embargo, las palabras del vicepresidente contrastan con la realidad, donde se palpa que la producción nacional de arroz cayó más de un 59% solo en 2023, según cifras oficiales, y en 2024 la isla produjo apenas el 30% de lo cosechado en 2018.

Hoy, Cuba solo produce alrededor del 11% del arroz que consume y gasta más de 400 millones de dólares al año para importarlo, una cifra insostenible para un país sin divisas y sumido en una crisis económica persistente.

A pesar de ese panorama, Valdés Mesa insistió en que Pinar del Río dispone de tierra, agua e infraestructura. Lo único que falta, admitió, es lo que no existe en Cuba, y es la divisa. “Podemos hacerlo. Disponemos de la tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura, ¿qué nos falta? La divisa”, dijo ante productores locales.

Este año, en otra visita a la misma entidad de Los Palacios, el funcionario reconoció el papel central del arroz en la dieta de los cubanos y su fuerte demanda a nivel nacional.

“Comemos arroz por la mañana y por la tarde. El resto de los alimentos acompañan al arroz, la proteína, la fruta, las viandas”. Una “revelación” que provocó risas y críticas en un país donde los precios del cereal han superado los 300 pesos por libra y su presencia en la canasta básica es cada vez más incierta.

El proyecto conjunto con Vietnam busca aumentar la producción local mediante maquinaria, semillas, fertilizantes y asesoría técnica, aunque enfrenta obstáculos serios como es la escasez de combustible, la maquinaria obsoleta, los problemas energéticos y tierras con erosión y baja fertilidad.

Durante su recorrido, Valdés Mesa también visitó la planta procesadora de langosta en La Coloma, destruida parcialmente por un incendio en octubre. Allí reconoció la necesidad de elevar estándares de calidad y eficiencia, otro desafío recurrente en sectores golpeados por la crisis.

Mientras tanto, la población enfrenta colas, atrasos en la entrega de la cuota normada y precios prohibitivos en el mercado informal. Las promesas de autosuficiencia, esta vez en Pinar del Río para 2026, se suman a un largo historial de metas sin cumplir, mientras el país continúa atrapado en una crisis alimentaria que no deja espacio para más improvisaciones.