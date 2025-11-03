Entre arroz, chícharos y esperanza: Así se alimentan los evacuados por el huracán Melissa en Granma

Vídeos relacionados:

Después de casi cinco días incomunicado y bajo el agua, el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, comenzó a recibir una caravana con recursos y donativos estatales destinados a los miles de damnificados por las inundaciones provocadas por la crecida del río Cauto tras el paso del huracán Melissa.

CNC TV Granma informó que los camiones de suministros incluyen alimentos básicos y productos de aseo, y fueron dirigidos a los centros de evacuación donde permanecen más de 8,000 personas.

La entrega llega con notorio retraso, en medio de una situación crítica de escasez de comida, apagones prolongados y carencia de agua potable en toda la zona oriental del país.

El Consejo de Defensa Municipal informó que los recursos abarcan productos gestionados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre ellos 2,479 kilogramos de arroz, 1,406 kilogramos de chícharos y 812 litros de aceite.

El director provincial de Comercio, Raúl Báez de La Torre, informó además que se destinaron otros productos para los centros de evacuación y de elaboración, como café, pastas, agua, sirope, frijoles nacionales, plátano, yuca, calabaza, carbón vegetal, queso, picadillo, galletas y refresco en bolsita, junto con artículos de aseo personal —jabón de baño, jabón de lavar y detergente— para repartirlos de forma equitativa.

También se inició la entrega de productos normados de la canasta familiar, como arroz por consumidor y leche en polvo para niños menores de seis años.

Lo más leído hoy:

La gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, confirmó en redes sociales la reapertura de la carretera hacia la cabecera municipal, lo que permitió el traslado de la caravana.

Las lluvias intensas generadas por Melissa elevaron los niveles de los embalses y obligaron a realizar vertimientos controlados de hasta 4,000 metros cúbicos por segundo, que agravaron el desbordamiento del río Cauto, el más largo del país.

La interrupción del paso dejó al municipio aislado durante varios días, sin electricidad ni vías de comunicación. Solo ahora el gobierno provincial ha podido movilizar alimentos, medicamentos, combustible, colchones y productos de higiene.

El envío responde a una obligación del Estado cubano de asistir a una población que lleva días enfrentando hambre, insalubridad y falta de información tras el paso del ciclón. Las autoridades no han informado con claridad cuántas viviendas quedaron destruidas ni cuántos cultivos se perdieron, mientras persiste la incertidumbre sobre el restablecimiento de la electricidad y el suministro de agua.

La catástrofe provocada por Melissa vuelve a exponer las deficiencias estructurales del sistema de respuesta a desastres en Cuba, la dependencia de donaciones internacionales y la ineficiencia de la logística estatal, que sigue sin garantizar una atención oportuna a los damnificados.