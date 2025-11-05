El Río Cauto regresa a su nivel habitual tras las devastadoras inundaciones

Vídeos relacionados:

El río Cauto, el más largo de Cuba, ha regresado a su nivel habitual tras varios días de crecidas que provocaron devastadoras inundaciones en comunidades de las provincias de Granma y Holguín, según reportó la emisora CMKX Radio Bayamo.

El desbordamiento del Cauto, agravado por las intensas lluvias del huracán Melissa, dejó amplias zonas anegadas, provocando evacuaciones, daños en viviendas, pérdida de cosechas y afectaciones a infraestructuras locales.

En varios puntos del curso medio y bajo del río, las aguas llegaron a cubrir calles, casas, campos y caminos rurales.

Después de haber “agitado sus aguas y aumentado su caudal desmedidamente”, como describió el medio local, el río ha vuelto a su volumen normal, devolviendo cierta calma a las comunidades ribereñas que permanecieron aisladas durante casi una semana.

El Cauto, que nace en el municipio santiaguero de Palma Soriano y desemboca en el golfo de Guacanayabo, es considerado el río más extenso y el segundo más caudaloso del país.

Su desbordamiento afectó principalmente a los municipios de Cauto Cristo, Río Cauto, Jiguaní y zonas bajas de Bayamo, donde todavía se evalúan los daños.

También provocó la evacuación de miles de personas y el rescate aéreo de varios residentes que quedaron varados en las azoteas de sus viviendas.

Autoridades locales informaron que numerosas viviendas quedaron anegadas y que las lluvias dañaron extensas áreas de cultivo de arroz, plátano y yuca, además de infraestructuras rurales, puentes y caminos.

Aunque las aguas comenzaron a descender, las pérdidas económicas son aún difíciles de cuantificar.

La estabilización del caudal permitirá ahora avanzar con las labores de saneamiento, reparación de viviendas y distribución de alimentos y agua potable en las zonas más afectadas, señala el régimen.