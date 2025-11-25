Cubana muestra la abundante ayuda alimentaria que recibió gratis en esta iglesia de Miami

Una cubana residente en el sur de la Florida compartió en TikTok la cantidad de alimentos que recibió gratuitamente en la Iglesia Bautista Misionera, ubicada en 4283 NW 167th St, Miami Gardens, 33055, donde cada jueves a partir de las 2:00 p.m. se realiza una entrega de productos básicos para la comunidad.

En el video, la mujer enseña sobre una encimera y dentro de una gran caja azul la variedad de productos que le entregaron, entre ellos arroz, frijoles, cereales, enlatados, bebidas, salsas, jugos y agua embotellada, además de artículos como mantequilla de maní y pecanas.

“Por esto más o menos lo que dan ahí en la iglesia donde les comenté que él los jueves a partir de las 2 de la tarde tienes que ir a anotarte. Ahora les voy a dejar la dirección ahí para que ustedes vean más o menos tengan idea de todas las cosas que dan. Todo con su fecha bien, no hay nada vencido, todo súper bueno. Es una ayuda súper grande para todo el hogar”, contó la cubana mientras mostraba los alimentos.

El video, publicado por la usuaria @delreygreylis, ha generado múltiples comentarios de agradecimiento hacia la institución religiosa por el apoyo a las familias, especialmente a los recién llegados y personas en situación económica difícil.

En los últimos meses, varias iglesias del sur de la Florida han intensificado los programas de asistencia alimentaria para inmigrantes, jubilados y familias con bajos ingresos, ante el incremento del costo de vida en el área metropolitana de Miami.

Dirección del punto de ayuda: Iglesia Bautista Misionera Inc. 4283 NW 167th St, Miami Gardens, FL 33055. Distribución de alimentos: jueves, a partir de las 2:00 p.m.