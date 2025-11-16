Irán dona más de ocho toneladas de arroz para los damnificados por el huracán Melissa en Cuba

Vídeos relacionados:

La República Islámica de Irán envió a Cuba un donativo de 8,8 toneladas de arroz destinado a los damnificados por el huracán Melissa, según informó el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) a través de sus redes sociales oficiales.

El cargamento será distribuido en la provincia de Granma, una de las más afectadas por el paso del potente ciclón que azotó el oriente cubano a finales de octubre, dejando severos daños en viviendas, cultivos y la infraestructura eléctrica.

“En un gesto de solidaridad, la República Islámica de Irán entregó 8,8 toneladas de arroz para los damnificados del huracán Melissa en Cuba. El donativo será destinado a la provincia de Granma”, publicó el MINCEX en su cuenta de X.

Por su parte, la viceministra del Comercio Exterior, Déborah Rivas Saavedra, agradeció públicamente el gesto del gobierno iraní “la fraternal ayuda donada para los compatriotas damnificados por el huracán Melissa”.

El donativo, aunque de pequeño volumen comparado con la magnitud de los daños ocasionados por el ciclón, se enmarca en una serie de ayudas humanitarias enviadas por países aliados del régimen cubano, entre ellos México, China, Rusia y Argelia.

Todos han hecho llegar suministros básicos en respuesta a la emergencia.

Granma fue una de las provincias más golpeadas por el huracán Melissa, que causó inundaciones, derrumbes y el colapso de redes eléctricas.

Según cifras oficiales, en el oriente del país se reportaron más de 95 mil viviendas afectadas y amplios daños en carreteras y plantaciones agrícolas.

Las relaciones entre Cuba e Irán se han mantenido estrechas durante décadas, especialmente en los ámbitos político y comercial. Ambos gobiernos suelen expresar apoyo mutuo en foros internacionales y mantienen acuerdos de cooperación en sectores como la energía, la biotecnología y la industria alimentaria.

La embajada de Cuba en Teherán también compartió el anuncio del donativo, destacando el “espíritu de amistad y solidaridad” entre ambos países, en momentos en que la isla enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente.