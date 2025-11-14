Recluta que había desaparecido está a salvo, confirma su familia

Vídeos relacionados:

Los familiares del joven recluta cubano Daniel Quesada Morales, reportado como desaparecido tras salir rumbo a su unidad militar, confirmaron que el muchacho apareció sano y salvo, luego de varios días de intensa preocupación.

En un mensaje difundido este miércoles, Mileika Milena Milán Almeida, cercana a la familia, agradeció “primeramente a Dios” y luego a las autoridades y a todas las personas que se preocuparon por el caso, al tiempo que pidió poner fin a los rumores que circulaban en redes sobre una supuesta huida del servicio militar.

La vocera familiar explicó que Daniel no estaba escapando del servicio, sino que, ante la difícil situación económica, no tenía dinero suficiente para llegar a su unidad.

Por ese motivo acudió a un familiar que estaba recogiendo café, donde se puso a trabajar con el objetivo de ganar algo de dinero para poder costear el viaje hacia la unidad militar.

“El chico acudió a un familiar por motivos económicos… la situación económica es un poco dura; su padre no contaba con los suficientes recursos”, detalló.

Milán aclaró que en el lugar donde se encontraba no sabían que él estaba pasando el servicio militar, porque su presencia allí respondía únicamente a un acuerdo de trabajo temporal para reunir el dinero necesario.

Por ello pidió expresamente: “Eviten comentarios, eviten cosas malintencionadas. El chico no estaba huyendo del servicio militar, simplemente no contaba con economía suficiente para llegar a dicha unidad”.

La familia mostró su alivio al confirmar que Daniel está bien, aunque, al momento del mensaje, aún no sabían si iría directamente para la unidad o si primero pasaría por su casa para ver a sus padres, posibilidad que —dijo— dependía de la decisión de las autoridades militares encargadas del caso.

“Ya tenemos confirmación de que ya él está ahí… aún no sabemos si va directo para la unidad o irá a la casa”, explicó.

En su intervención, Mileika Milena también recordó el contexto de angustia que vivió la familia en los días previos.

Daniel, de 19 años, se encontraba en paradero desconocido desde el lunes 10 de noviembre, cuando salió de su casa en El Diamante de Santa Rita, municipio Jiguaní (Granma), rumbo a su unidad en Aguas Claras, Holguín, y no llegó a destino.

Pese a los esfuerzos de la familia y las autoridades, inicialmente no se tuvieron noticias sobre su paradero, lo que motivó una intensa campaña de búsqueda en redes sociales.

En medio de la incertidumbre, la propia Mileika Milena difundió entonces un mensaje de auxilio en redes, aclarando que las imágenes del joven fueron publicadas con el consentimiento de sus padres, como recurso desesperado para obtener ayuda ciudadana.

Subrayó que no se trataba de una denuncia política, sino de un pedido humanitario, y pidió respeto ante el dolor de la familia y de una comunidad entera que se mantenía orando por el muchacho.

“Les pido de favor que respeten el dolor de esta familia… Hay un barrio desesperado que necesita información sobre él”, dijo en aquel momento.

Con la reaparición del recluta y la confirmación de que está fuera de peligro, la familia cerró su mensaje con un agradecimiento reiterado a quienes compartieron las publicaciones, llamaron, escribieron y acompañaron la búsqueda.

“Gracias, gracias infinitas… Agradecemos en nombre de la familia”, concluyó Mileika, insistiendo en que el caso sea leído como una muestra más de las dificultades económicas extremas que atraviesan muchos jóvenes cubanos incluso para cumplir con sus obligaciones militares.