Piden ayuda para localizar a cubana en paradero desconocido en Miami

Vídeos relacionados:

La familia de Yanella Suárez, una cubana de 43 años residente en Miami, lleva más de cuatro meses enfrentando la angustia de no saber nada sobre su paradero.

Desde el 14 de julio de 2025, fecha de su última comunicación, su rastro se ha desvanecido.

La desaparición ha generado una intensa movilización de su familia y de la comunidad cubana en el sur de la Florida, quienes claman por ayuda para encontrarla.

Último contacto: Un mensaje que no tuvo respuesta

Según relató Tereza Pérez, madre de Yanella, el último rastro de su hija fue un mensaje matutino enviado a sus hijos el 13 de julio de 2025.

Al día siguiente, ya no pudieron volver a comunicarse con ella.

Ese mismo fin de semana, la familia supo que le robaron su teléfono celular y su cartera, que contenía también sus documentos personales.

Lo más leído hoy:

Desde entonces, el celular se mantuvo apagado hasta que, el 2 de septiembre, fue encendido brevemente.

Un joven contestó la llamada y alegó que “un amigo se lo había dado”, pero colgó enseguida. No volvió a responder.

El hallazgo de su cartera: Una pista frustrante

El 4 de septiembre, una carta llegó al domicilio de sus hijos. En ella se informaba que la cartera de Yanella con sus documentos había sido encontrada tirada en la calle, cerca de una zona donde ella frecuentaba para trabajar, y fue entregada a una dirección cercana.

La familia se dirigió hasta allí, pero no lograron hallar más indicios sobre su paradero.

Una historia de desapariciones previas

No es la primera vez que Yanella desaparece. Según informó el periodista Niover Licea, conocido por su canal "Nio Reportando un Crimen", Yanella ya había estado desaparecida un año antes y fue localizada gracias a la visibilidad del caso en redes sociales y medios comunitarios.

En esta nueva ocasión, su madre teme que se repita lo peor, dado que su hija padece trastornos mentales y requiere atención médica especializada. El peligro de descompensación es alto si no recibe tratamiento.

Un contexto familiar delicado La historia reciente de Yanella arroja luz sobre su vulnerabilidad. De acuerdo con el testimonio de su madre, ella había sido hospitalizada para recibir atención psiquiátrica, pero en octubre de 2024, su padre -Gustavo Suárez- decidió retirarla del hospital alegando que "ella no tenía problemas mentales". Desde entonces, Yanella vivió con él por unos meses. Sin embargo, a finales de mayo de 2025, comenzó a mostrar signos visibles de descompensación nuevamente. El 30 de mayo salió de la casa por su cuenta y, aunque en las semanas siguientes aún mantenía contacto diario con sus hijos, la situación cambió drásticamente a mediados de julio. El 14 de julio, dejó de comunicarse por completo.

Último lugar donde fue vista

La familia confirmó que la última vez que alguien vio a Yanella fue en el Refugio Madre Tereza, ubicado en 724 NW 17 St, Miami, FL 33136.

Han acudido en múltiples ocasiones al lugar sin obtener respuestas.

También mencionan que ella acostumbraba a sentarse por largos períodos en las paradas de autobús cercanas, especialmente en áreas como Allapattah, Jackson Memorial, Overtown y parte del Downtown de Miami.

Datos personales de Yanella Suárez

Nombre completo: Yanella Suárez

Edad: 43 años

Nacionalidad: Cubana

Condición de salud: Trastornos mentales, requiere medicación y supervisión médica

Última comunicación: 14 de julio de 2025

Lugar de desaparición: Miami, Florida

La familia: una madre y dos hijos desesperados

Teresa Pérez, madre de Yanella, tiene 65 años y actualmente está al cuidado de sus dos nietos: Ángel (19 años) y una hija menor de 16 años.

La desaparición de Yanella no solo ha generado preocupación emocional, sino también ha tenido un impacto familiar profundo, ya que es la única hija de Teresa.

La familia ha lanzado una cadena de llamados de emergencia a través de redes sociales, medios comunitarios y la plataforma NiO Reportando un Crimen, con la esperanza de que alguien la reconozca o pueda aportar datos relevantes.

Llamado urgente a la comunidad

Si usted vive en el sur de la Florida y cree haber visto a Yanella Suárez, o si tiene cualquier información que pueda ayudar a localizarla, la familia ruega que se comunique de inmediato con los siguientes números:

Teresa Pérez (madre): 786-671-1896

Ángel (hijo): 786-217-8793

Líneas adicionales: 786-805-1896 / 786-383-7932

Yanella es una mujer en situación vulnerable, que requiere cuidados especiales y cuyo bienestar podría estar en riesgo. La familia agradece a todos los que han ayudado a compartir esta información. Difundir su imagen y su historia puede marcar la diferencia entre una desaparición permanente y un reencuentro esperado.

“Cada minuto cuenta cuando una persona vulnerable desaparece. No dejen de compartir esta alerta. Yanella está allá afuera y la estamos buscando con el corazón en la mano”, expresó su madre.