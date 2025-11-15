Continúa la búsqueda de desaparecidos en salida ilegal desde Niquero rumbo a Jamaica

Familiar de tres jóvenes desaparecidos en la salida ilegal desde Niquero pide ayuda en un video.

La angustia crece en Niquero. Mientras varias páginas en redes sociales aseguran, sin pruebas, que los cuerpos de los cubanos desaparecidos rumbo a Jamaica han sido encontrados, los familiares insisten en que no existe ningún rescate confirmado y que las autoridades jamaicanas continúan la búsqueda por mar y tierra.

En un video publicado en Facebook, Yariennis Guevara Tamayo, familiar de tres de los desaparecidos, desmintió las informaciones que circulan en internet y pidió a la población “no dejarse llevar por noticias inventadas”.

“Nosotros estamos en contacto con la gente de Jamaica, ellos dicen que no van a dejar de buscar, pero hasta ahora no han encontrado nada, no han encontrado ningún cuerpo”, explicó Guevara.

“Todas las noticias que ellos nos den las vamos a estar comunicando. Por favor, allá en Niquero… ayuden. Hay madres que están sufriendo”, imploró.

Al menos 16 personas de la provincia de Granma permanecen desaparecidas desde el domingo, cuando partieron en tres embarcaciones improvisadas rumbo a Montego Bay, en Jamaica, según confirmó la propia Guevara a CiberCuba.

Los botes salieron desde Palma de la Cruz, una zona costera del municipio Niquero donde, según vecinos, varios grupos han intentado llegar a Jamaica en los últimos días huyendo del hambre, el desempleo y la falta de futuro en Cuba.

Durante la travesía, las embarcaciones se separaron. La chalupa donde viajaban tres familiares de Guevara se volcó cerca de la costa jamaicana, pero hasta el momento no hay evidencia de rescates, cuerpos ni restos del bote.

“Queremos ayuda… que salgan a buscar por Cabo Cruz y por allá por Jamaica. Ya no aguantamos más”, pidió la joven. “Mi tía perdió a sus dos hijos y al padre de uno de ellos. La gente está desesperada, llorando en las calles”.

Sin respuestas oficiales

Ni las autoridades cubanas ni las jamaicanas han emitido declaraciones públicas. No hay reportes de operativos de rescate en el mar Caribe, a pesar de que familiares en Cuba y en el exterior han enviado mensajes, correos y llamadas sin recibir respuesta.

“Los teléfonos no los contestan, nadie dice nada”, lamentó Guevara. La incertidumbre se agrava por la desinformación.

Los desaparecidos identificados incluyen jóvenes y adultos de Niquero, Las Coloradas y Palma de la Cruz. Entre ellos:

Idionis Bilte , 28 años

, 28 años Yoni Alejandro Tamayo , 18 años

, 18 años Omar Guevara Pérez , 50 años

, 50 años Danni Guevara Tamayo, 28 años

Todos salieron en condiciones extremadamente precarias, bajo un frente frío y con un mar muy agitado, según explicó Guevara.

“Había un frente frío, el mar estaba muy malo, las olas se levantaban… y parece que la chalupa se viró”, relató.

Desde Jamaica, algunos cubanos residentes en el país han intentado contactar a guardacostas y autoridades locales, pero no han recibido confirmación alguna.